Quand une inspection sanitaire se transforme en cauchemar

Une visite de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) chez un boulanger de Montréal pour vérifier le respect des mesures sanitaires a fini par lui coûter 15 000$.

Le propriétaire de La Mie Matinale, Régis Menetrey, a dénoncé, à l'émission À vos affaires, sur les ondes de LCN, ce qu’il qualifie de zèle des inspecteurs de la CNESST alors que les entreprises peinent déjà à survivre en raison de la pandémie.

«Nous avons un inspecteur qui est venu pour voir si on était conforme aux normes sanitaires et, a priori, tout était correct. Et là, la dame me dit: "puisque je suis là, on va faire une petite visite de routine"», a raconté M. Menetrey.

L’inspectrice a constaté certaines irrégularités sur des appareils et a remis des constats au propriétaire.

Ce dernier a affirmé qu’il a dû piger dans ses économies, déjà réduites en raison de la pandémie pour payer les constats.

Selon Nicolas Bégin, porte-parole de la CNESST, bien que les inspecteurs se présentent pour vérifier le respect des règles sanitaires, rien ne les empêche de noter d’autres manquements qui n’ont pas de lien avec la COVID-19.

«Il faut comprendre que lorsqu’il y a des irrégularités qui touchent d’autres volets que les mesures sanitaires, il faut être certains que ça n’échappe pas à l’attention des inspecteurs de la CNESST», a expliqué le porte-parole.

«Pandémie ou non, COVID ou non, il faut comprendre qu’il n’y a aucun compromis à faire pour la sécurité des travailleurs et travailleuses du Québec», a-t-il ajouté.