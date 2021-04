Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 14 avril:

«SOS tatouages»

Pour plusieurs personnes, certains tatouages doivent à tout prix être modifiés. Des artistes tatoueurs ont du pain sur la planche, mais acceptent de relever le défi afin de redonner du lustre à des dessins. Ces tatouages extrêmes peuvent transformer une création navale ou encore un chapeau. Nouveauté.

Mercredi, 19 h, Z.

«Moneyball: l’art de gagner»

Disposant d’un budget bien moindre que celui des grandes puissances du baseball majeur, le directeur général des Athletics d’Oakland, Billy Beane (Brad Pitt), doit rebâtir son club. Pour y parvenir, il place ses espoirs en un jeune homme et une formule mathématique. Long métrage basé sur une histoire vraie.

Mercredi, 19 h, TVA Sports.

«Enquêtes incendies»

Incursion dans le quotidien professionnel des enquêteurs incendies perçant les secrets des feux qui détruisent de nombreuses habitations et plusieurs vies, chaque année, au Québec. Grâce à leur analyse approfondie, on apprend comment sont nées ces flammes destructrices. Début de l’émission.

Mercredi, 19 h 30, Canal D.

«Titanic, la vérité sur le naufrage»

Paquebot que l’on croyait indestructible, le Titanic a coulé, le 14 avril 1912, après avoir percuté un iceberg, emportant avec lui quelque 1500 passagers et membres d’équipage. Comment un tel incident a-t-il pu se produire? Ce documentaire revient sur 10 erreurs qui ont créé la catastrophe.

Mercredi, 20 h, Télé-Québec.

«Van aventure»

Dominic Arpin et sa chienne Mika remontent dans leur van et reprennent la route du Québec. Au début de la deuxième saison, ils profitent des divers attraits des Îles-de-la-Madeleine. Outre les paysages incroyables, Dominic apprécie l’exploration de grottes, la pêche aux coques et les dunes, qu’il découvre en compagnie des Madelinots.

Mercredi, 21 h, Évasion.

«Mariana Mazza - Femme ta gueule»

Faisant preuve à la fois d’audace et d’originalité, Mariana Mazza a livré beaucoup de numéros de son spectacle du même titre à des gens qui ne s’attendaient pas à devenir son public. Contextes et lieux particuliers donnent du «punch» aux nombreuses improvisations de l’humoriste. Première de deux parties.

Mercredi, 21 h, TVA.

«Transit»

Afin de récupérer le joli magot qu’ils ont dérobé et caché dans le véhicule d’une famille, quatre criminels doivent impérativement partir à leur poursuite. Ils ont l’intention d’en tuer les membres, mais le combat n’est pas gagné d’avance. Jim Caviezel tient le haut de l’affiche de ce suspense.

Mercredi, 23 h, MOI ET CIE.