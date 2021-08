Soutenir la culture d’ici en achetant québécois? Voici comment!

Que ce soit en visitant les galeries d’art près de chez vous, en vous procurant l'œuvre d’un artisan ou d’un artiste d’ici ou en achetant un album de musique québécoise, choisir la culture locale est aussi bénéfique pour notre société, tant pour les artistes que pour notre économie. Quand on encourage la culture locale, c’est tout le Québec qui gagne.

Alors que la vie reprend graduellement son cours normal, le gouvernement du Québec vous invite à soutenir la culture québécoise et à aller à la rencontre des artisans et artistes d’ici.

Parmi les initiatives à explorer, le guide du prêt-à-sortir de Télé-Québec vous propose une variété d’activités culturelles à faire dans chaque région du Québec.

Découvrez également comment profiter des arts visuels, des métiers d’arts et de la musique d’ici, où que vous soyez.

Galerie Laroche Joncas @Papier 2019 - Christian Messier D, Stephen Lack, Dan Brault et Frédéric Cordier (en premier plan)

Embellissez votre vie grâce à l'art visuel québécois

Tableaux, sculptures, photographies, installations : l’art visuel québécois se manifeste de différentes façons partout au Québec. Il s’avère plus facile qu’on ne le croit de se procurer ou d’admirer une œuvre.

Grâce à des applications comme Collectionner, il est possible d’acheter et de consulter en réalité augmentée plus de 1 000 œuvres d’art contemporain, présentées par plus de 40 galeries.

Si vous préférez, vous pouvez privilégier l’expérience en galerie pour contempler les œuvres afin de faire un achat éclairé et de bénéficier du rôle-conseil des galeristes. Si vous voulez découvrir de nouvelles expositions, le site Web de l’Association des galeries d’art contemporain (AGAC) pourra vous guider, puisque cette dernière regroupe plusieurs galeries québécoises et du reste du Canada.

De plus, chaque année, la foire Papier offre une belle vitrine et un espace d’échanges aux amateurs d’art qui désirent rencontrer les professionnels du milieu des arts visuels et acheter une première ou une nouvelle œuvre. Un rendez-vous à ne pas manquer!

Les métiers d’art : des objets qui agrémentent notre quotidien!

Qu’il s’agisse des créations d’un tisserand, d’un joaillier, d’un ébéniste, d’un céramiste, d’un luthier ou d’un émailleur, les objets et œuvres faites par les artisans et artistes en métiers d’art sont des créations à la fois originales et porteuses d’histoire et de traditions.

Le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ) a créé un répertoire pour découvrir l’ensemble des artistes et des artisans qui sont membres professionnels du CMAQ, par secteur d’activité, métier et région. Allez le consulter!

Vous pouvez aussi vous procurer les créations des artisans en vous rendant directement dans les ateliers boutiques qui se trouvent partout au Québec ou en achetant en ligne sur les sites Web Signés Métiers d’art et Les Boutiques métiers d’art du Québec.

La musique québécoise vous accompagne partout

La musique québécoise est créative, diversifiée, éclatée et dynamique. En l’écoutant, vous soutenez toute une part de notre culture.

Vous pouvez vous rendre directement chez votre disquaire local favori pour faire l’achat d’albums ou encore naviguer en ligne pour acheter les pièces ou albums qui vous font vibrer. Avides de découvertes, vous pouvez aussi consulter le site Web de l’ADISQ qui propose plusieurs listes de lecture.

Choisir la culture québécoise, c’est participer à sa relance et à sa pérennité. Le gouvernement du Québec encourage tous les Québécois et Québécoises à acheter les produits et les œuvres de la culture locale pour qu’ils continuent à embellir nos vies. Parce qu'en choisissant la culture québécoise, c'est tout le Québec qui gagne.