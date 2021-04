Un célibataire vivant avec le VIH à «Si on s’aimait»

Si on s’aimait fera œuvre utile cette saison alors que l’un des célibataires-vedettes de sa nouvelle cuvée, Sébastien, vit avec le VIH indétectable. Une occasion pour la production et le diffuseur, TVA, de briser des préjugés et de sensibiliser la population à une réalité encore taboue.

Premier candidat homosexuel en deux ans de Si on s’aimait, Sébastien a révélé cette information importante à la fin de l’épisode de mardi à Gabriel, son coup de cœur parmi les candidats rencontrés à l’étape du dating, avec qui il poursuivra l’aventure du docu-réalité amoureux dans les prochaines semaines.

Anne Boyer, de Duo Productions, raconte en entrevue que le garçon de 35 ans – qui dit être célibataire depuis 35 ans! – a été transparent dès le départ avec l’équipe de Si on s’aimait sur son état de santé. Il en a fait mention d’entrée de jeu, avant le début du tournage.

Sébastien avait d’ailleurs reçu son diagnostic peu de temps auparavant. Le deuxième volet de Si on s’aimait a été filmé l’automne dernier.

«Lui-même avait le goût d’en parler, et avec raison, précise Anne Boyer. Il a été très, très ouvert. C’est méconnu, le VIH indétectable. On en parle peu, parce que des traitements existent. En prenant sa médication, en se soumettant à des prises de sang régulièrement, Sébastien mène une vie normale. C’est extraordinaire, et il faut le savoir. Il avait le goût que ça se sache, et de participer à cette information.»

Grand courage

Aussi interviewée par l’Agence QMI, la Dre Alexandra Hamel, médecin de Sébastien, assure «qu’avec les avancées médicales, une personne vivant avec le VIH indétectable comme dans le cas de Sébastien signifie l’absence de détection de virus dans le sang, rendant la transmission impossible (SIC)».

Il n’y a donc aucun danger, pour lui et pour les autres, à se prêter à un exercice commandant (éventuellement) les rapprochements comme Si on s’aimait.

«La personne, si elle est engagée dans ses soins, qu’elle prend sa médication, qu’elle fait ses suivis de prises de sang au moins aux six mois et qu’elle a une charge virale considérée indétectable, ne transmettra pas le virus à des partenaires, qu’il y ait port de protection ou pas», décrit la spécialiste, soutenant que la divulgation au partenaire est toujours encouragée dans un contexte d’intimité.

Louise Sigouin, la sexologue experte en accompagnement relationnel de «Si on s’aimait», estime que Sébastien a fait preuve d’un grand courage en se montrant aussi franc à la caméra, «avec tout ce que ça implique comme peur et inconfort», souligne-t-elle.

«On a tous à apprendre de ce courage-là, observe Louise Sigouin. Il y a de nettes avancées au niveau du sida depuis 25 ans – c’est une maladie chronique qui ne réduit pas notre espérance de vie si elle est bien traitée et qu’on a la bonne médication, sauf exception –, mais reste qu’il y a encore beaucoup de préjugés et de manque d’éducation. De penser que la maladie appartient seulement à tel ou tel groupe ou communauté, ou qu’on va en mourir, ce n’est plus vrai. On a encore besoin d’en parler pour comprendre les enjeux, où on en est dans le traitement. On doit tous se questionner sur nos peurs et nos préjugés.»

Plus que le VIH

Il sera à l’occasion question de la situation de Sébastien dans son parcours à Si on s’aimait. Le jeune homme expliquera sa réalité et on rencontrera la Dre Hamel dans un épisode. Mais cette particularité ne sera pas au cœur de son cheminement dans l’émission, insiste-t-on.

«Le VIH n’est pas ce qui définit Sébastien», maintient Anne Boyer.

Si on s’aimait, du lundi au jeudi, 19 h, à TVA.