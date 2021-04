Un détour dans le détour à Saint-Maurice

Les automobilistes qui circulent entre Trois-Rivières et le nord du comté de Champlain ont de quoi rager. Le chemin de détour proposé durant des travaux planifiés dans les limites du village de Saint-Maurice est maintenant lui aussi barré.

C'est l'affaissement récent d'un important ponceau qui a pour effet de couper en deux le rang Sainte-Marguerite à Saint-Narcisse, le village voisin. Ce rang devait absorber la circulation de transit du rang Saint-Jean (route 352) où Transports Québec est en train de reconstruire un pont. Les travaux doivent se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juillet.

Or, réparer et rouvrir le rang Sainte-Marguerite sera long. Le maire de Sainte-Narcisse a évoqué une période de douze mois.

C'est que pour le village, la facture potentielle pouvant aller jusqu'à 400 000$ est une trop grosse bouchée. La propriété du ponceau en question avait été cédée par Transports Québec au village il y a 25 ans. La municipalité remet en question ce transfert.

«Ce pont-là a été remis à la municipalité de Saint-Narcisse en 1997, mais aurait peut-être dû être conservé par le ministère. Donc, il y a eu une erreur de quelqu'un qu'on veut clarifier avec le ministère, notamment au niveau du diamètre du ponceau», a déclaré à TVA Nouvelles le maire Guy Veillette, mardi.

Selon les documents d'archives de Saint-Narcisse, le ministère aurait réduit la taille du tuyau, le soustrayant ainsi à sa juridiction. Il n'est pas impossible d'ailleurs que le plus petit diamètre du ponceau soit à l'origine du récent affaissement.

Entre-temps, les automobilistes se voient offrir d'autres options de détour, notamment via le rang Saint-Félix, plus au nord. Le mauvais état de ce chemin serait toutefois à l'origine d'un capotage il y a quelques jours. Saint-Narcisse a demandé à la Sûreté du Québec d'y surveiller la vitesse le matin et le soir.