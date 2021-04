Un groupe d’action pour le prolongement de la ligne bleue

Un groupe d’expert aura pour mandat, d’ici la fin du mois de juin prochain, de permettre un meilleur arrimage entre le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et le projet de REM de l’Est. Il devra notamment proposer des solutions pour limiter les coûts du prolongement.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en ont fait l’annonce mardi matin.

«Nous devons faire preuve d'agilité en fonction du contexte évolutif depuis le début des travaux de planification. Considérant les importantes sommes consenties dans le cadre de ce projet, nous devons avoir l'assurance que la solution que nous proposons est la meilleure», a déclaré Mme Rouleau, tout en assurant que le prolongement de la ligne bleue demeure une priorité pour son gouvernement.

Pour la mairesse, le prolongement de la ligne est essentiel pour améliorer la mobilité dans l’est de l’île.

«Nous saluons l'engagement du gouvernement du Québec à le mener à terme de façon intégrée, avec l'arrivée du REM de l'Est. Ce nouvel axe de transport permettra aussi de propulser un développement urbain ambitieux au cœur de l'île», a déclaré Mme Plante.