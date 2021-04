Bichette joue les héros; Toro rappelé par les Astros

C’est avec son deuxième circuit du match que le jeune Bo Bichette a mis fin aux hostilités, mercredi après-midi à Dunedin, pour offrir une victoire de 5 à 4 aux Blue Jays de Toronto contre les Yankees de New York.

Bichette était le premier frappeur des Jays à se présenter au bâton en fin de neuvième manche lorsqu’il a expédié le quatrième lancer du releveur Chad Green (0-2) de l’autre côté de la clôture. Le joueur d’arrêt-court avait aussi réussi un circuit en solo en troisième manche.

«Je commence tout juste à me réchauffer, a commenté Bichette, débordant d’enthousiasme au terme de la rencontre, tel que cité par le site web du baseball majeur. Je me battais depuis un bout et je restais en vie. Ça fait partie du baseball. Tu te bats jusqu’au moment où tu commences à bien te sentir et là, je me sens bien.»

La performance de Bichette, qui a haussé sa moyenne au bâton à ,327, a assombri les prouesses du voltigeur des Yankees Aaron Judge, également auteur de deux longues balles dans la défaite.

Le partant des Blue Jays T.J. Zeuch est celui qui a été victime des deux circuits de Judge. Il faut préciser que Zeuch avait dû entamer le match au pied levé alors que Ross Stripling a déclaré forfait à la suite de raideurs au bras droit. Le releveur des Jays Rafael Dolis (1-0), parfait en début de neuvième, a savouré la victoire.

Dans le département des éclopés, le lanceur Julian Merryweather a été placé sur la liste des blessés de 10 jours, touché aux abdominaux.

Un Québécois dans le baseball majeur

Chez les Astros de Houston, le Québécois Abraham Toro a été rappelé par la formation du baseball majeur, mercredi.

AFP

Ce mouvement de personnel s’explique par le fait que plusieurs joueurs des Astros ont été placés sur la liste des athlètes indisponibles, soit Yordan Alvarez, Jose Altuve, Alex Bregman, Robel Garcia et Martin Maldonado. Ces derniers doivent tous suivre le protocole relié à la COVID-19.

Toro a été inséré au septième rang des frappeurs et a évolué au troisième coussin mercredi soir, face aux Tigers de Detroit, qui l’ont emporté par la marque de 6 à 4 sur les Astros. Le Québécois a soutiré un but sur balles en quatre présences au bâton.

