Cessons de juger les policiers sans connaître leur réalité

Je fais partie de la majorité silencieuse qui décide, ce matin, d’apporter ma contribution à une réflexion plus objective et nuancée sur le travail policier.

J’ai envie de me vider le cœur parce que ces temps-ci, j’ai l’impression de n’entendre que du négatif sur ce métier. Chaque jour dans les médias et les médias sociaux, des gens se permettent de juger le travail des policiers sans rien y connaître. Ces jugements sont souvent le fruit de préjugés personnels et/ou éducationnels.

Conjointe et belle-soeur de policiers, j’ai l’occasion d’entendre presque tous les jours les récits de leur réalité. Personnellement, et je crois que plusieurs partageront ma position, jamais je ne serais capable de pratiquer ce métier, avec toute la force et le courage que cela peut demander.

Je comprends que ce qui est pour moi un travail admirable ne l’est pas nécessairement pour tous. Mais si seulement vous connaissiez le un dixième des choses auxquelles ils peuvent être confrontés, vous changeriez peut-être d’idée.

Pas un métier comme les autres

Parce que le métier de policier n’en est pas un comme les autres. Certes, chaque métier a ses désagréments et ses contraintes. Pour certains, une mauvaise journée, c’est lorsqu’on est confronté à une pile de papiers à classer. Pour d’autres, c’est un client qui n’a pas reçu le plat qu’il a commandé ou un client mécontent du service qu’on lui a donné. Ça, ça peut effectivement définir une mauvaise journée.

Sauf que pour un policier, une journée de travail normale consiste à se faire insulter, manquer de respect, cracher dessus, frapper, et je précise ici, par une minorité de personnes à qui le respect n’a pas été enseigné, et à voir des choses que même dans nos pires cauchemars, on n’oserait imaginer. Si c’était votre cas, auriez-vous envie de retourner chaque jour travailler ?

Si vous arriviez au travail le matin et avant même d’avoir bu un premier café, vous vous retrouviez devant une mère de famille qui, à bout de ressources, s’est suicidée, laissant derrière elle des enfants que rien ne saura consoler, seriez-vous même capable de finir votre journée ?

Si vous deviez travailler 18 heures d’affilée parce qu’il manque d’effectifs, que vos collègues sont épuisés et que les appels ne cessent d’augmenter, seriez-vous toujours aussi motivés ?

Les impacts d’une erreur au travail

Tout le monde fait des erreurs au travail, parfois le fruit de la fatigue, du stress, d’une mauvaise analyse. C’est encore plus compréhensible lorsqu’on pratique un métier aussi exigeant physiquement et psychologiquement. Les questions importantes à se poser devraient être : Est-ce que cette erreur a été faite de bonne foi ou non? Est-ce que cette erreur s’écartait fortement des normes reconnues?

Il est certain que vous avez déjà fait une ou plusieurs gaffes dans votre métier et vous vous êtes sentis mal après que votre patron vous ait grondé. Pour vous, probablement que ça s’est arrêté là ou qu’un avertissement vous a été donné. Mais si, après avoir commis une erreur, vous risquiez de vous faire condamner sans preuve sur la place publique, de perdre votre emploi, de vous faire poursuivre au criminel ou même d’aller en prison, auriez-vous toujours envie de faire ce métier pour lequel vous devez risquer votre vie pour sauver celle des autres ?

J’en connais peu sur le travail des policiers et je ne prétends pas le connaître, bien au contraire. Ce sont justement les gens qui prétendent tout connaître qui m’horripilent. « Moi, j’aurais fait ça comme ça à sa place » ou « Ce n’était pas la bonne chose à faire » ou encore le fameux « Il aurait dû lui tirer dans le pied! »... non. Juste NON.

Vous ne pouvez pas critiquer un scénario dans lequel vous n’avez jamais mis les pieds. Et vous ne pouvez encore moins prétendre connaître les procédures et les règles que les policiers et policières ont pris plusieurs années d’études et d’expérience à assimiler et maîtriser.

En arrière d’un clavier, en bon gérant d’estrade ou en donneur de leçons, on est courageux. À la minorité de personnes qui critique constamment alors que vous n’étiez pas là, probablement que vous auriez simplement figé devant une situation critique où la décision de sauver une vie se prend en quelques secondes. Alors cessez de juger ce que vous ne connaissez pas.

Policiers et policières, vous êtes un service essentiel et on compte sur vous. Merci pour votre travail remarquable qui nécessite une patience et une force d’esprit incroyable.