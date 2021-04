Collision potentiellement mortelle entre un véhicule et un orignal

On craindrait pour la vie de deux personnes qui ont happé en voiture un orignal sur la route 348 à la hauteur de la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon, dans Lanaudière, mercredi soir.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), les faits se seraient déroulés aux alentours de 20h30. Deux personnes qui prenaient place à bord d’un véhicule n’ont pu éviter un orignal qui se tenait sur la chaussée devant eux, alors qu’ils circulaient en direction est sur la rue Principale.

Les deux individus, un dans la trentaine et l’autre dans la soixantaine, ont subi des blessures importantes et on craindrait pour leur vie.

La route 348 a été complètement fermée entre le chemin de la Ligne-Piette et le rang 1er afin qu’une enquête soit menée, a fait savoir un porte-parole de la SQ.