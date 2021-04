Conduite avec les facultés affaiblies: il reconnaît avoir causé sa mort de la passagère

Un résident de Terrebonne s’expose à la prison à perpétuité pour avoir causé la mort de la passagère de son véhicule en 2018, alors qu’il conduisait sous l’influence de l’alcool et de méthamphétamine.

Marc Brien, 35 ans, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés en lien avec la mort de Tonya Cunningham, mercredi au palais de justice de Joliette. Mais le magistrat qui présidait le tribunal a pris en délibéré la décision sur la culpabilité, ce qui fait que Brien sera reconnu coupable ultérieurement, soit au moment de recevoir sa sentence.

Les faits

Le 8 octobre 2018 vers 18h, Marc Brien et Tonya Cunningham circulent sur la route 125 Nord à bord d’un véhicule automobile. À la hauteur de Chertsey, Brien accélère et effectue un dépassement illégal sur une ligne double. Mais les conditions routières sont mauvaises et au moment de réintégrer sa voie, le véhicule de Brien dévie dans les roulières et fait de l’aquaplanage.

Marc Brien perd le contrôle de son automobile qui se ramasse dans la voie opposée. Au même moment, un véhicule circulant en direction sud tente d’éviter la collision en s’écartant vers l’accotement, mais ce sera peine perdue.

Ne portant pas la ceinture de sécurité, Tonya Cunningham sera projetée à l’arrière du véhicule et subira de multiples traumatismes. Elle sera plongée dans un coma neurovégétatif dans un établissement hospitalier de la région, mais décédera de ses blessures quelques semaines plus tard, le 9 janvier 2019. Pour sa part, le conducteur de l’autre voiture a subi des fractures au pied droit et au sternum.

Selon la trame factuelle déposée devant le tribunal, un échantillon sanguin pris quelques heures après l’accident a permis de déterminer une quantité d’alcool de 50 milligrammes par 100 millilitres de sang ainsi que de la méthamphétamine active dans l’organisme de Marc Brien. Toutefois, un rétrocalcul a établi qu’au moment de l’accident, son taux d’alcool dans le sang devait osciller entre 60 et 80 milligrammes par 100 millilitres de sang.

Marc Brien reviendra devant le tribunal le 30 septembre prochain, moment où il prendra vraisemblablement le chemin du pénitencier.