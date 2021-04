«De Pierre en fille»: une première série signée Julianne Côté

L’aventure du «Chalet» a fait des petits. Les productions Passez Go, la réalisatrice Marie-Claude Blouin et les actrices Julianne Côté et Sarah-Jeanne Labrosse, qui constituaient le cœur de la défunte série «jeune adulte» de VRAK, remettent ça dans un nouveau projet, «De Pierre en fille», qui sera en tournage à compter du 19 avril, pour une mise en ligne sur ICI Tou.tv Extra en 2022.

On savait que Julianne Côté écrivait à gauche et à droite, mais «De Pierre en fille» sera la première série entièrement signée de sa griffe. L’histoire des huit épisodes de 30 minutes est directement inspirée de sa propre relation étroite – «aussi étrange que magnifique» – avec son père, elle qui a perdu sa mère très jeune.

Dans cette fiction au ton de comédie dramatique, destinée au public des 18-34 ans adepte des «Chalet», «L’Académie», «Pour toujours plus un jour» et autres «Dérape», une «adulescente» de 24 ans au mode de vie mollo, Daphnée (Julianne Côté), étudiante bossant dans un restaurant, pas particulièrement motivée à se botter les fesses pour améliorer son sort, voit son univers tranquille bousculé lorsque l’auteur de ses jours, Pierre (Patrice Robitaille), 47 ans, en pleine remise en question, décide sans crier gare de rompre avec sa conjointe des sept dernières années, Madeleine (Madeleine Péloquin) – dont les principes et valeurs sont principalement dictés par Pinterest – et d’emménager à Montréal.

Ce nouveau tournant rapprochera encore davantage le papa et sa grande fille. Indissociable, voire fusionnel, avec tout ce que ça comporte de complicité et de frustrations, notre duo terrible parcourra alors le monde (c’est-à-dire, son nouveau quartier de Rosemont) et traversera grandes joies et petites misères souvent comiques, forts de leur interdépendance et de leurs «insides jokes».

Pierre-Yves Lord comédien

Amie fidèle de Julianne Côté dans la vie, Sarah-Jeanne Labrosse personnifiera Camille, la colocataire et meilleure copine studieuse de Daphnée. Karelle Tremblay sera Anne, l’ex-amoureuse de Daphnée, qui entretient avec elle une relation tumultueuse, et Pierre-Yves Lord enfilera un premier rôle comme comédien dans la peau de Jean-Robert, l’amant de Camille, qui vit en couple ouvert. Même Patsy Gallant et Rémy Girard seront du voyage, sous les traits des grands-parents de Daphnée.

En vidéoconférence mercredi matin, les principaux artisans de «De Pierre en fille» ne cachaient pas leur enthousiasme devant les textes apparemment brillants, pétillants et sensibles de Julianne Côté, dont l’humour absurde a souvent filtré ici et là, notamment dans la websérie «Père poule», où elle partageait la vedette avec son grand ami Jean-Thomas Jobin. Patrice Robitaille a vanté la «langue singulière» de sa jeune collègue, tandis que Sarah-Jeanne Labrosse a exprimé son impression de retrouver une famille.