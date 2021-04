Le cinquième des familles s’opposent au don d’organes d’un proche décédé

La mort d’un proche bouleverse les familles et remet tout en question, même la volonté de celui-ci de faire don de ses organes.

Selon Transplant Québec, une famille québécoise sur cinq s’oppose au don d’organes d’un proche, même si celui-ci avait consenti par écrit au prélèvement de ses organes à son décès. Le manque d’information relatif au consentement du donneur serait le principal frein expliquant le refus des familles.

Plus de 90 % des Québécois sont pourtant pour le don d’organes, selon Transplant Québec, qui organise du 18 au 24 avril la Semaine nationale du don d’organes et de tissus.

«Je crois au don d'organes, mais quand mon père est décédé, j'étais sous le choc. C'était vraiment difficile de prendre une décision et je n'étais pas prête à le laisser partir», a raconté mercredi Karine Robert, animatrice, journaliste et chroniqueuse, par communiqué.

Le père de Mme Robert est décédé subitement, en janvier dernier, le jour même où il devait quitter le marché du travail pour profiter d’une retraite bien méritée.

«C'est important de parler de notre volonté avec nos proches, a souligné Karine Robert. Mon père avait dit à sa conjointe qu'il souhaitait faire un don d'organes et de le savoir, ça nous a aidés à prendre notre décision.»

Épauler les familles dans ce douloureux passage est essentiel, selon le Dr Matthew Weiss, directeur médical en don d’organes chez Transplant Québec.

«Il importe d'accompagner mieux les familles qui ont aussi besoin de soins dans une situation de crise pour qu'elles soient en mesure de contribuer à la réalisation du don», a dit le Dr Weiss, pour qui la formation est essentielle à un meilleur accompagnement des familles endeuillées.

L’apport de médecins spécialistes coordonnateurs en don et transplantation d’organes et de tissus dans les hôpitaux aide aussi grandement à faciliter le don d’organes et de tissus.

«La famille a tendance à faire confiance aux professionnels de la santé avec lesquels elle est en relation. C'est pourquoi il est nécessaire qu'ils soient formés pour expliquer correctement le don d'organes et obtenir le consentement, qu'ils soient dans les grands centres ou en région», a poursuivi le Dr Weiss.

Karine Robert est fière d’avoir pris la décision de consentir aux volontés de son père.

«À partir du moment où on a accepté, ça a été un point de bascule, a-t-elle indiqué. On avait posé un geste plus grand que nature et on en était très fiers. Tout le personnel de l'hôpital venait nous voir pour nous remercier et c'est alors que j'ai compris que ce geste n'était pas courant», a-t-elle indiqué.

Selon Transplant Québec, moins de 2 % des personnes qui meurent à l’hôpital ont la possibilité de devenir des donneurs.