Le doublement de l'autoroute 55 est en route

Le projet de doublement des voies rapides de l'autoroute 55 a franchi un pas de géant. Transport Québec a annoncé sa programmation d'investissements pour les deux prochaines années et ce projet attendu depuis fort longtemps dans le Centre-du-Québec en fait partie.

Une somme de plus de 3 millions $ a été réservée pour les plans et devis. L'annonce a notamment été faite par le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel. «Ce qui est un rêve par rapport à la 55 va être une réalité!» a dit l'élu caquiste.

C'est une nouvelle que les gens du secteur Saint-Grégoire attendent depuis longtemps. C'est le cas du conseiller municipal Denis Vouligny. «Je pense ça fait 55 ans on expropriait une partie de la terre de mon père pour faire l'autoroute. Alors 55 ans plus tard, penser qu'ils vont la doubler, c'est fantastique», a-t-il dit à TVA Nouvelles, mercredi.

Comme ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement promet le doublement des voies rapides, la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Coeur-du-Québec, Nathalie Rochefort, demeure prudente. «Tant et aussi longtemps que la pelletée de terre n'est pas donnée, je ne crie pas victoire», a-t-elle indiqué.

En moyenne, 12 000 véhicules circulent chaque jour entre le pont Laviolette et Saint-Eulalie, dont plus de 20 % sont des poids lourds. L'autoroute à quatre voies est donc aussi une nécessité économique. «Ça compte dans les projets d'entreprises qui veulent s'installer dans le parc industriel. On en parle à chaque fois», a souligné M. Vouligny.