Les artistes pleurent Michel Louvain

Le décès de Michel Louvain, 83 ans, survenu mercredi, au Centre hospitalier de Verdun, a pris tout le monde par surprise dans la colonie artistique, et les réactions éplorées à son départ n’ont pas tardé à fuser. Voici les commentaires affligés de quelques personnalités qui adoraient notre légendaire chanteur de charme, recensés sur Twitter.

• À lire aussi: Le Québec perd son gentleman: Michel Louvain décède des suites du cancer de l'œsophage

«Grande tristesse ce soir. Michel Louvain avait encore des chansons plein la tête et des scènes à fouler. Un vrai gentleman qui n’éludait jamais la profondeur quand elle se pointait en entrevue. J’espère que, peu importe où il est maintenant, on l’a accueilli avec un gin tonic», a écrit Pénélope McQuade.

«Triste nouvelle, le décès de Michel Louvain. Douces pensées pour son entourage et ses "fans". J’ai eu la chance d’être près de lui ces dernières années, charmant homme», a partagé André Robitaille.

«Quelle tristesse. Michel Louvain était un homme aimable, gentil et généreux. J’ai eu l’occasion de le rencontrer à quelques reprises pour le travail et j’en garderai pour toujours un excellent souvenir. Sympathies aux proches», a souligné Sébastien Benoit.

«Ça me semble irréel. Monsieur Michel Louvain est décédé. Mes condoléances à sa famille et ses innombrables amis. Une bonne pensée à toutes les dames en bleu du Québec en deuil ce soir. Un grand gentleman vient de nous quitter», a déploré Jean-Charles Lajoie.

«Mon dieu, Michel Louvain est décédé. Un des artistes les plus humbles que j’ai rencontré. Pro, aimable, doux et tellement respectueux. Mes sympathies à tous ses proches», a soulevé Patrick Marsolais.

«Bon repos Monsieur Louvain», a salué l’animateur et chroniqueur musical Pierre Landry.

«Je ne connais par cœur aucune de ses chansons. Je ne l’ai jamais rencontré Live et je ne suis pas de sa génération. Malgré ça, j’apprends le départ de M. Louvain ce soir et on dirait qu’un grand vide vient de m’aspirer», a avoué l’humoriste et comédienne Cathleen Rouleau.