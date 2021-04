Les détours de Guillaume Pineault

En annonçant au début 2020 le titre de son premier spectacle solo, Détour, Guillaume Pineault ne croyait pas qu’il aurait un lien prémonitoire avec la pandémie. Après des mois de reports de sa tournée de rodage, l’humoriste a enfin pu remonter sur scène, il y a quelques jours. « Je suis vraiment heureux de jouer, de sortir de chez moi », dit-il.

Le 12 mars 2020, Guillaume Pineault devait discuter avec son producteur, Benjamin Phaneuf, de sa première médiatique. L’humoriste souhaitait alors faire sa grande rentrée montréalaise en septembre, le mois de sa fête. On connaît la suite...

« C’est le bout qui m’a fait vraiment mal, dit-il au bout du fil. J’ai travaillé fort et mon show était fin prêt. Je me demandais alors si j’allais pouvoir le sortir officiellement à un moment donné. »

Le nom Détour se voulait une référence au passé de Guillaume Pineault, qui a étudié en ergothérapie et travaillé pendant des années comme ostéopathe avant de s’essayer en humour, en 2011.

« C’était un détour au niveau académique, scolaire, dit-il. Je ne pensais pas aussi que ça voudrait dire “détour au niveau de la sortie de ton show” (rires). »

Rouillé après cinq mois

L’an dernier, mis à part le report de sa tournée, l’humoriste n’a pas trop été affecté par la pandémie, lui qui était occupé à la radio.

« J’avais déjà Véronique et les Fantastiques et on m’a offert le contrat de la radio le matin [On est tous debout, à Rouge FM], dit-il. Puis à l’automne, j’ai tourné pendant cinq ou six mois l’émission Coups de cochon [avec Patrick Groulx, sur Z]. »

Il y a deux semaines, après cinq mois loin des planches, Guillaume Pineault a pu recommencer à raconter des blagues devant un public masqué et distancié. Était-il rouillé ?

« Quand on a eu l’autorisation de pouvoir faire le show à Sorel, le 2 avril à 19 h, j’ai appelé les gens de la salle pour leur demander si je pouvais arriver à 14 h ce jour-là. J’y suis allé et j’ai fait mon spectacle au complet, tout seul, deux fois en après-midi. Je voulais vraiment que le monde soit satisfait ce soir-là. »

Jouer l’après-midi

Depuis, il a aussi joué à Magog et à Repentigny, dont un spectacle à 16 h. Comment est-ce de jouer en après-midi ?

« À Repentigny, il y avait une différence d’énergie entre le show de 16 h et l’autre de 19 h, répond-il. On dirait que le cerveau sait que c’est l’après-midi. Mais si on me dit que tous mes shows durant la pandémie seront à 16 h, je vais les faire. Je vais prendre tout ce qui passe ! »

► Guillaume Pineault jouera Détour au Cabaret Lion d’Or ce soir, à 17 h 30, ainsi qu’au Vieux Clocher de Magog, le 24 avril. Il fera aussi les premières parties de Patrick Groulx les 16 avril et 1er mai (Saint-Eustache). Pour toutes les dates : guillaumepineault.com.

Les suggestions culturelles de Guillaume Pineault

Le livre Ta mort à moi, de David Goudreault.

« C’est Louis-José Houde qui me l’a donné à ma fête l’an passé. Je l’ai trouvé tellement excellent. »

Ariel Charest et ses vidéos Elle fait du lipsync. (instagram.com/ellefaitdulipsync)

« Elle a été une très belle découverte pour moi. Elle me fait rire. »

Les spectacles et le balado de l’humoriste Mike Birbiglia.

« J’invite tous les gens à les écouter et réécouter. »

La chanteuse Pomme.

« Je ne la connaissais pas et elle était invitée à Star Académie. J’ai tellement capoté. Elle a une chanson, Pauline, qui est aussi le nom de notre golden retriever. J’ai fait une story avec la chanson et Pomme m’a écrit. »