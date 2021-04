Les travaux se poursuivront aux abords de l’UQAM

La Ville de Montréal a annoncé mercredi le début d’une deuxième vague de travaux de réaménagement aux abords de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Un nouveau contrat pour la seconde phase du réaménagement a été conclu entre le comité exécutif de la Ville et ses partenaires. Ce projet concerne un tronçon de la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Saint-Denis et Berri, ainsi que le tronçon de la rue Saint-Denis entre le boulevard de Maisonneuve Est et la rue Sainte-Catherine Est.

Ces travaux de 10 millions $ débuteront au printemps 2021 et s’étireront jusqu’à l’été 2022, a fait savoir la Ville de Montréal par voie de communiqué. Il s’agit surtout d’améliorer le confort des piétons avec l’élargissement des trottoirs et l’ajout d’un revêtement de qualité en pavés de béton.

Lors de la première phase de réaménagement, débutée en 2017, des rénovations avaient été apportées à la Place Pasteur et la cour du transept de l’église Saint-Jacques, notamment.