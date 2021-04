Quand la gauche woke nous endoctrine au travail

Plusieurs sursautèrent en lisant dimanche la chronique de Richard­­­ Martineau consacrée aux formations obligatoires destinées aux fonctionnaires fédéraux, où ces derniers apprennent notamment que la quête de l’objectivité ou du perfectionnisme est liée à la suprématie blanche !

Quelle condescendance de la part des « antiracistes » woke à l’endroit des non-Blancs que de les croire étrangers à ces valeurs universelles ! Quelle condescendance écœurante à l’endroit des minorités !

Ne soyons pas surpris. À l’univer­sité, les mêmes idéologues vont même jusqu’à nous expliquer que l’enseignement des mathématiques est dominé par la suprématie blanche et qu’il faut les décoloniser !!!

Racisme

La plus grande erreur serait de croire que de telles formations relèvent­­­ du dérapage et qu’on doit en rire plutôt que s’en inquiéter.

Sous une forme ou sous une autre, elles pullulent. Les grandes entreprises s’y soumettent en Amérique du Nord.

Dans certaines d’entre elles, on demande aux Blancs de devenir « moins blancs ». C’est ce qu’on apprenait récemment aux employés de Coca-Cola.

Photo courtoisie Robin DiAngelo

Leur gourou, Robin DiAngelo, inspiratrice d’un grand nombre de ces formations, et dont on chante les louanges à Radio-Canada, explique qu’un des objectifs de sa vie est d’apprendre­­­ à ne plus être blanche.

Je la cite dans son livre Fragilité blanche. « Être moins blanc, c’est être moins racialement oppressif. Cela nécessite une meilleure prise de conscience raciale, une meilleure éducation au racisme et aussi une remise en question constante des certitudes et de l’arrogance raciales. Être moins blanc, c’est être ouvert aux réalités raciales des personnes qui ne le sont pas, s’y intéresser et éprouver de la compassion. [...] Je tends vers une identité moins blanche pour ma propre libération et le sentiment de justice que cela me fait éprouver, pas pour sauver les personnes non blanches. »

Ces formations font la fortune d’idéologues qui prétendent nous rééduquer en nous dévoilant la nature profondément raciste et colonialiste de nos sociétés. Car ce racket de la culpabilisation est payant.

Ces formations se réclament d’une approche EDI, pour équité, diversité et inclusion. Si nous n’avions pas peur des mots, nous parlerions ici de haine raciale. Mais puisqu’elle vise les méchants Blancs, on préfère y voir une provocation inclusive.

Naturellement, qui rechigne devant une telle formation en en questionnant la valeur se fera traiter de raciste.

Cette idéologie est au pouvoir partout dans le monde occidental. Il ne s’agit malheureusement pas que d’une mode.

Soumission

Prenez l’exemple de la théorie du « racisme systémique ».

Il y a un an, cette théorie semblait encore ésotérique et propre aux extrémistes américanisés.

Depuis, à cause de l’actualité des États-Unis, qui n’est pas la nôtre, elle s’est imposée comme une norme.

Nos élites médiatiques s’y soumettent. Chacun plie le genou et met en scène sa soumission en prétendant avoir été sensibilisé à une réalité qui lui échappait. En fait, elles prennent la pose pour des raisons professionnelles. Le racialisme devient une manière de faire carrière ou d’assurer la durée de la sienne.

Pire que tout : elles en viennent à croire à leurs propres mensonges.