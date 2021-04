Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 15 avril:

«Portrait-robot»

Le nouveau suspense policier avec Sophie Lorain, Rachel Graton et Rémy Girard s’intéresse à une portraitiste judiciaire et à ses collègues. Ensemble, ils doivent élucider toute une série de crimes et ainsi boucler diverses enquêtes à Montréal. Les suspects n’ont qu’à bien se tenir.

En tout temps sur Club illico.

«Sauver Notre-Dame»

Grâce à ce documentaire, on pénètre dans la cathédrale Notre-Dame, envahie par le feu, le 15 avril 2019. On suit l’architecte Philippe Villeneuve qui a reçu le mandat de restaurer le célèbre immeuble il y a plusieurs années, ainsi que ceux qui se sont lancés dans une course afin de stopper l'hémorragie.

Jeudi, 19 h, TV5.

«Elle a dit oui»

Julie Ringuette poursuit ses rencontres avec des vedettes qui se sont mariées. Elle reçoit Julie St-Pierre qui a vécu de véritables noces à l’italienne. Ses amies Geneviève Borne et Annie Villeneuve la retrouvent. Cette dernière en profite pour interpréter la même pièce que lors de cette journée inoubliable.

Jeudi, 20 h, Elle Fictions.

«Lumière sur Michel Girouard»

À la mémoire du journaliste culturel Michel Girouard, décédé jeudi, on revient sur la vie et la carrière d’un homme qui a couvert l’actualité artistique québécoise pendant plus de 50 ans, se servant de la radio, de la télé et de la presse écrite pour relayer des informations.

Jeudi, 20 h, ARTV.

«Nouveaux mariés»

Un voyage de noces devrait être un moment magique. Ce n’est par contre pas le cas pour Tom et Sarah qui, durant leur séjour en Europe, sont confrontés à moult soucis, dont la présence d’un ancien prétendant. Ashton Kutcher et la regrettée Brittany Murphy sont les vedettes de ce film.

Jeudi, 20 h, TVA.

«Catastrophe»

La rencontre entre la Québécoise Audrey (Julie Perreault) et l’Américain Frank (Rossif Sutherland) aurait dû se limiter à quelques nuits. Mais voilà, leurs ébats amoureux ont mené à une grossesse. Évidemment, la nouvelle s’avère un choc, tant pour madame que monsieur. Maintenant, mieux vaut en rire...

Jeudi, 21 h, Noovo.

«Éloge de la liberté»

Pas facile d’être la fille du président des États-Unis quand on a 18 ans comme Anna et qu’on veut rencontrer l’amour. Si bien que lorsqu’elle en a l’occasion, elle fausse compagnie aux gardes du corps et part découvrir Prague avec un garçon. Comédie romantique portée par Mandy Moore et Matthew Goode.

Jeudi, 23 h, Évasion.