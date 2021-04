Toute la beauté de la vaccination

Dimanche dernier, journée ensoleillée, je ne m’attendais pas à être autant ébloui lors d’un événement : soit ma vaccination contre la COVID-19!

En me dirigeant en voiture vers le site de l’Université Laval, j’ai été heureux de constater la signalisation adéquate pour savoir à quel pavillon me diriger et où me stationner pour la vaccination. Même constat une fois dans l’établissement visé.

N’étant pas habitué au site de l’université, je suis arrivé 10 ou 15 minutes plus tôt et j’ai attendu un peu dans ma voiture. Surprise! Une préposée au stationnement m’a invité à entrer, car il n’y avait aucune file d’attente malgré les nombreuses personnes présentes.

Service professionnel

J’ai été impressionné par l’accueil chaleureux de tout le personnel souriant et dévoué ainsi que par le respect intégral des mesures sanitaires. Le parcours était court et sans attente avant de me rendre auprès d’une rayonnante infirmière qui m’a vacciné avec un professionnalisme exemplaire. Lors de cette visite, j’ai reçu la confirmation de mon deuxième rendez-vous et les informations pertinentes sur la vaccination.

Je dis bravo à toute l’organisation visée du ministère de la Santé concernant cette gigantesque opération de vaccination tenue de façon impeccable. Et je lève mon chapeau aux nombreuses personnes qui sont derrière celle-ci.

Depuis quelques mois, j’ai entendu d’innombrables critiques à l’égard des décisions et des actions du gouvernement ou visant le personnel de la santé. Je me disais parfois que si toute cette énergie pouvait être transformée positivement en soutien mutuel entre nous et à l’égard de tout ce monde qui contribue à nous sortir de cette crise, celle-ci serait sûrement moins pénible à traverser.

Dimanche dernier, je vous avoue avoir eu une pensée pour toutes les personnes qui ont formulé des critiques. J’ai alors pensé que si elles avaient été à ma place, en sortant du centre de vaccination, elles auraient été aussi fières que moi et verraient assurément la suite des choses de façon plus positive.

Je suis fier d’avoir été vacciné et je suis encore plus fier de notre réseau de la santé et du monde qui y œuvre.

Yvon Brault, Québec