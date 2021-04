Treize rues piétonnes à Montréal cet été

Montréal piétonnisera 13 rues au cours de la prochaine saison estivale, en plus d'octroyer un soutien financier de 3,77 millions $ pour permettre la réalisation de la mesure.

• À lire aussi: Un nouveau visage pour le parc Jean-Drapeau

• À lire aussi: Série noire sur les routes

• À lire aussi: La piétonnisation de la rue Ontario suscite la grogne

«Il était primordial pour nous que les projets retenus aient l'adhésion des commerçants du secteur et c’est pourquoi ils ont été travaillés de façon concertée par les partenaires commerciaux et les arrondissements», a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial ainsi que du design au sein du comité exécutif de la Ville.

Au cours des dernières semaines, la Ville avait lancé un appel de proposition auprès des Sociétés de développement commercial et de ses arrondissements afin qu’ils soumettent leurs projets.

«Rappelons que la piétonnisation des artères, tel que nous avons pu le voir l'été dernier, peut s'avérer un excellent moyen d'augmenter leur attractivité, et ce, tout en favorisant la réappropriation de l'espace urbain, le verdissement et la qualité de vie», a ajouté M. Rabouin.

Les rues Sainte-Catherine, Saint-Denis, Crescent, De Castelnau, Ontario Est, Wellington, Masson et Place du Marché-du-Nord seront piétonniser sur un tronçon, de même que les avenues Mont-Royal, Duluth, Bernard, ainsi que le boulevard Saint-Laurent.