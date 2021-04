Un million d’écoutes pour l'album Immersion d’Angèle Dubeau

L’album Immersion d’Angèle Dubeau a récolté plus d’un million d’écoutes depuis sa sortie sur les plateformes en continue réparties dans une centaine de pays.

Cet opus, lancé le 26 février dernier, est toujours au sommet du palmarès de Musique Classique au Canada. Il a été sélectionné, en mars, comme l’un des dix meilleurs albums classiques à écouter par Apple Music Classical.

Le vidéoclip de la pièce Flying du compositeur Valentin Hadjadj, réalisé par Alexandre Richard, a remporté de nombreux prix internationaux.

Il a obtenu six prix lors de l’événement londonien Best Music Video Awards, qui remet des prix mensuels aux meilleures vidéos. Il a été récompensé pour la dramaturgie, la cinématographie et le montage, en plus de remporter les prix de Meilleur vidéo, Meilleur film vidéo et celui décerné au meilleur réalisateur.

Le vidéoclip de la pièce Flying a aussi été décoré lors de l’International Music Video Underground (Paris), du Munich Music Video Awards). Il a remporté un total de neuf prix lors de ces trois événements.

Il a aussi été choisi pour faire partie de la Sélection officielle du Tokyo International Short Film Festival qui aura lieu cet automne.