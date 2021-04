Un nouveau visage pour le parc Jean-Drapeau

D’ici 2030, le parc Jean Drapeau aura droit à une importante refonte. Davantage d’espaces verts, une navette fluviale et de nouveaux espaces événementiels font partie du plan de développement dévoilé mercredi matin par la Ville de Montréal.

«Il s’agit du plus important effort de planification d’un grand parc urbain, depuis celui du Mont-Royal il y a 150 ans. Au cours de la dernière année, on a pu constater à quel point les parcs de Montréal sont précieux pour ses habitants», a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en conférence de presse.

Pour l’instant, la Ville s’est engagée financièrement à la hauteur d’un montant de 340 millions $. D’autres sommes pourraient éventuellement être engagées pour la réalisation du projet.

Avec le plan, la Ville de Montréal et la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) souhaite faire de l’endroit l’un des lieux emblématiques de la Ville. On promet notamment d’augmenter de 30 % la canopée du parc, notamment en diminuant la portion consacrée à l’asphalte et au stationnement.

«Les voitures pourront continuer à circuler. On veut diminuer l’empreinte. Le but n’est pas de mettre fin au transport automobile. On est conscient qu’il faut travailler la mobilité à l’intérieur du site», a précisé Mme Plante.

Des quais devant accueillir une navette fluviale devraient notamment être construits sur les deux îles du parc. La SPJD a également mentionné vouloir faciliter les déplacements à l’intérieur de la superficie du parc.

À court terme, l’un des premiers projets prévus est la réhabilitation de la place des Nations, qui devrait au final avoir une capacité d’accueil de 7000 personnes pour la tenue d’événements.