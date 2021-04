Boxe: les qualifications olympiques annulées

L’équipe canadienne de boxe a appris une mauvaise nouvelle, jeudi. En raison de la pandémie qui frappe durement l’Argentine, les qualifications olympiques continentales, qui devaient avoir lieu du 10 au 16 mai, ont été annulées.

Cette nouvelle n’a pas surpris le directeur haute performance de Boxe Canada, Daniel Trépanier.

« On le sentait venir depuis quelques semaines en raison de la hausse des cas en Argentine et en Amérique du Sud, a-t-il souligné. C’était une question de temps avant qu’il y ait une annulation.

« Ça faisait trois fois qu’on changeait de compagnie aérienne pour nous rendre là-bas. C’était devenu très complexe. »

Nouveaux critères

Quant aux nouveaux critères de qualifications pour les Jeux de Tokyo, les 33 délégations qui font partie du groupe des Amériques nagent en plein brouillard.

« On a reçu l’information aujourd’hui [jeudi]. Je suis déjà en contact avec le Comité olympique canadien ainsi qu’avec mes homologues des autres pays à ce sujet.

« Selon ce que j’ai entendu, ça pourrait être le classement mondial qui pourrait déterminer les boxeurs qualifiés. Cependant, en raison de la pandémie, le dernier relevé remonte à 2019. »

Scénario chambardé

Si cette procédure est approuvée, le Canada pourrait envoyer trois représentants à Tokyo. Toutefois, certains boxeurs ou boxeuses de talent pourraient être écartés des JO. C’est notamment le cas de Mandy Bujold, qui a participé aux Jeux de Rio en 2016.

« Les tournois qu’ils veulent prendre en considération n’étaient même pas dans leurs critères originaux en 2017. S’ils l’avaient fait, on aurait pris des décisions différentes avec certains boxeurs.

« Par exemple, on a décidé de ne pas envoyer certains d’entre eux aux Jeux panaméricains parce que les Championnats du monde se déroulaient peu de temps après. On avait décidé de participer à d’autres tournois pour amasser des points au classement, mais on n’avait jamais prévu la pandémie dans notre scénario. »

Le Comité international olympique se donnerait jusqu’à la fin du mois pour régler ce dossier. Pour le moment, il est impensable d’organiser un autre tournoi dans un autre pays pour des raisons de santé publique et de logistique.

