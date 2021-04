Defund the police: mauvais slogan, mauvaise idée

Alors que le procès du policier Derek Chavin connaîtra bientôt son dénouement, le site The Hill rapportait ce matin qu’on craint une nouvelle vague de sympathie pour les partisans de l’approche «Defund the police» (couper le financement des services de police).

Si les élus républicains n’adhèrent pas à cette idée, les démocrates sont plus divisés, pour ne pas dire déchirés, sur cette question. Plusieurs sont convaincus que ce slogan, et l’idée qu’il sous-tend, a plombé les chances de quelques candidats lors de l’élection 2020.

Barack Obama et Joe Biden sont d’ailleurs intervenus pour souligner qu’ils ne croyaient pas que ce soit une bonne solution, le candidat Biden allant jusqu’à offrir des sommes supplémentaires pour soutenir le travail des policiers.

Que les démocrates soient divisés ou handicapés par ce slogan ne semble pas modérer les ardeurs des nombreux activistes. Frustrés et découragés par la multiplication des cas de brutalité policière à l’endroit des minorités, tout particulièrement la minorité noire, ils n’attendent plus de résultats d’éventuelles réformes. Déçus par les expériences passées, ils envisagent des options plus radicales.

Mais qu’entend-on par «Defund the police»? Pas toujours évident de s’y retrouver parce que les activistes présentent la chose sous plusieurs angles. On va de la simple réduction des budgets (des sommes qu’on redistribuerait dans la communauté) ou de de la réduction des effectifs (moins de policiers, moins de brutalité) à l’abolition pure et simple des corps policiers.

La vision la plus radicale exprimée depuis le départ est bien résumée dans un texte de Mariame Kaba publié dans le New York Times en juin 2020. Si son argumentaire est noble et qu’il s’appuie sur les précédents échecs de réforme, il ne me semble pas réaliste et adapté aux États-Unis de 2021 tant la criminalité et le recours aux armes constituent un fléau.

Mme Kaba mise sur une approche communautaire. En démantelant les services policiers, on redistribue l’argent vers l’éducation, la construction de logements accessibles, la santé mentale ou encore en offrant de meilleurs emplois, plus stables ou mieux rémunérés. Elle est convaincue qu'en agisssant de la sorte la police, telle qu’on la perçoit de nos jours, deviendrait obsolète. Il en irait ainsi des prisons.

À ses yeux, et j’espère ne pas trahir la teneur de son propos, on doit aider plutôt que de sanctionner. Elle dénonce le fait que notre réflexion première face aux problèmes sociaux soit de nous en remettre aux policiers et à l’emprisonnement. Si elle ne croit pas que sa vision puisse être fructueuse dans l’immédiat, elle est convaincue qu’il s’agit de la solution à moyen et long terme.

Bien difficile d’être contre la vertu et la vision de plusieurs des activistes est vertueuse. Et je suis sensible à la colère et à la frustration de la communauté noire. On ne peut avoir étudié et enseigné l’histoire des États-Unis sans avoir relevé de trop nombreux échecs dans la gestion des retombées de l’esclavage, de la ségrégation ou de la discrimination.

Si les revendications et les manifestations sont on ne peut plus légitimes, doit-on pour autant s’en prendre aux corps policiers? La réponse à cette question est complexe et mérite réflexion et nuances, mais je crois qu’on fait fausse route en envisageant de sévères réductions budgétaires ou en évoquant le démantèlement.

Il est plus évident que jamais que les services de police ont besoin d’être interpellés et le phénomène n’est pas récent. Il y a à la base un problème de formation et de recrutement. Je ne voudrais surtout pas qu’on sous-estime les besoins urgents à combler en ce sens. Mais je suis également sensible au contexte dans lequel on demande aux policiers d’effectuer leur travail.

Là où j’appuie un argumentaire comme celui de Mme Kaba, c’est lorsqu’elle évoque des problèmes économiques et sociaux pour lesquels on n’offre que des propositions timides, insuffisantes. Elle a parfaitement raison de déplorer les conditions d’hébergement, le milieu du travail, l’éducation ou encore les soins de santé.

Le revenu médian des noirs américains est d’environ 40 000$/an alors qu’il est d’approximativement 70 000$/an pour les blancs. Un tel écart s’explique comment sinon en considérant parmi les principaux indicateurs la couleur de la peau?

Là où je décroche et que je crois qu’on fait fausse route, c’est en plaçant tout le poids de ce déséquilibre sur les épaules des policiers. Ce sont eux qui sont au front et à qui on demande d’intervenir pour confronter une réalité ou des problèmes dont ils ne sont pas les premiers responsables.

Il y a bien longtemps que nos voisins ont besoin d’examen de conscience sur cette question. Se limiter au seul travail des policiers constitue à mes yeux une grave erreur et une mauvaise solution. Non seulement on ne règle pas le problème à la source, mais en évoquant la réduction des effectifs ou le démantèlement des corps policiers, on envoie un message inquiétant pour bien des Américains.

Comment ne pas comprendre ceux et celles qui craindraient pour la stabilité et la sécurité? Tout comme Mme Kaba, je rêve d’une société qui mise sur l’entraide et la collaboration, qui encourage la réhabilitation et qui ne s’en remet pas qu’aux sanctions. Mais ce n’est que ça pour l’instant, un rêve. Encourageons plutôt les élus à se pencher sur les causes des problèmes.

En attendant, exigeons le meilleur des forces de l’ordre tout en étant vigilants et en dénonçant des policiers comme Derek Chauvin. Mais n’attendons pas des policiers qu’ils apportent une solution aux carences d’une société qui néglige une part importante de ses citoyens.