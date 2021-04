Diffusion en continu: Roku dévoile son nouveau lecteur, l’Express 4K

Avant la pandémie, la popularité des chaînes télé par Internet connaissait une forte croissance et, depuis les nombreux confinements partout sur la planète, celle-ci est en plein boom.

Pour ceux qui connaissent moins bien la diffusion en continu, les lecteurs et les téléviseurs connectés à Internet permettent d’accéder et de s’abonner aux chaînes Netflix, Prime Video, Apple TV+, et plusieurs centaines d’autres.

Grand avantage des appareils Roku, c’est qu’ils offrent toutes les chaînes de télé par Internet et qu’ils permettent de connecter au grand réseau n’importe quel type de téléviseur du moment qu’il est doté d’une entrée HDMI.

Lecteur Express 4K

Le lecteur Express 4K vient s’intercaler en milieu de gamme chez Roku. En plus de supporter la définition 4K qui est devenue la norme sur le marché, celui-ci est doté de l’imagerie HDR 10+ qui apporte de plus beaux contrastes à condition que le film ou l’émission fut enregistré dans ce format.

Durant la configuration initiale, le lecteur Express 4K détectera automatiquement la compatibilité HDR 10+ du téléviseur.

Détection réseau automatique

Parlant de connexion, ce lecteur est compatible avec les accessoires microUSB Ethernet. Donc, si vous avez la possibilité de connecter par câble réseau votre lecteur, la connexion est encore plus simple et efficace, sans les soucis d’un mot de passe pour la connexion WiFi.

Par Wi-Fi, la fonction automatique de détection réseau sans fil sélectionne la meilleure fréquence disponible générée par votre routeur.

Pour les amateurs de jeux

Autre configuration celle-là, le système Roku OS des téléviseurs Roku détectera automatiquement les consoles de jeux compatibles et configurera les fonctions supportées afin d’optimiser la performance du téléviseur pour les jeux vidéo.

Le mode Jeu (Game Mode) sera activé pour présenter un affichage plus réactif et la plus faible latence. Selon le modèle de téléviseur Roku utilisé, les paramètres qui sont automatiquement configurés peuvent inclure le jeu HDR, le mode de latence faible automatique, la fréquence de rafraîchissement variable, la fréquence d'images élevée et le mode de jeu certifié THX.

Compatibilité avec Apple, Alexa et Google

De plus, il est possible de contrôler le lecteur Express 4K par la voix avec les appareils compatibles comme Alexa ou l’Assistant Google. Avec AirPlay 2, diffusez, contrôlez et partagez sans effort du contenu directement depuis un iPhone, un iPad ou un Mac. Le Roku Express 4K prend également en charge HomeKit, qui permet aux utilisateurs de contrôler facilement et en toute sécurité les appareils Roku à l'aide de Siri ou de l’appli Home sur leurs appareils mobiles Apple.

Prix et disponibilité

Concernant l’achat de n’importe quel lecteur Roku, il n’y a pas d’abonnement avec Roku. On l’achète et l’installe, c’est tout. Les abonnements ne s’effectuent qu’avec les chaînes.

Vendu 50 $ (arrondi), câble HDMI et télécommande inclus, l’Express 4K sera offert dans les boutiques en ligne et chez les détaillants du pays à compter du mois de mai prochain.