En attendant le vaccin... le «grand» retour de Patrick Groulx

Patrick Groulx jouera son one-man show pour la première fois en plus de 14 mois, vendredi soir, à Saint-Eustache. « C’est mon grand retour. J’ai assez hâte ! » lance l’humoriste qui a essayé de garder le moral le plus possible dans les derniers mois, malgré la pandémie.

Patrick Groulx essaie de voir le positif dans tout. Quand on l’attrape au bout du fil, l’humoriste mentionne avoir un bon moral ces jours-ci. « Mais comme tout le monde, des fois, je suis tanné, fatigué, en tabarnak. L’automne passé, il y a des demi-journées où je me permettais d’être fâché contre tout. Mais ça passe. Après ça, on lâche pas et on se retrousse les manches. On n’est pas tout seul là-dedans. »

« Tout le monde a besoin de tout le monde en ce moment, ajoute-t-il. Plus on est positif, mieux ça va aller. Je dis la même affaire à mes enfants : dans des moments comme ça, t’es mieux de penser à ce que t’as plutôt qu’à ce que tu n’as pas. Mes enfants, je les admire beaucoup. On a un bon moral, pour vrai. »

Y a-t-il quelque chose qui lui a grandement remonté le moral dernièrement et qu’il suggère d’écouter ? Le Podcast de Thomas Levac, répond Patrick, surtout l’épisode 78 avec le personnage Claude Crest. « C’est une acrobatie de grande qualité. »

Les Bas Blancs

Quand la pandémie a frappé, Patrick Groulx promenait la tournée de son spectacle solo GROULX depuis à peine un an. Les différents confinements des mois suivants ont contraint son équipe à repousser certaines représentations jusqu’à quatre fois. « Il y a même des shows qu’on n’était plus capables de remettre, qu’on a annulés et reprogrammés à l’automne », dit-il.

Alors que d’autres humoristes se sont retrouvés devant un calendrier vide, Patrick Groulx a enchaîné les projets en 2020. L’automne dernier, il a tourné la deuxième saison de l’émission Coups de cochons, sur Z.

Et en septembre, il lançait un nouvel album country avec les Bas Blancs. Le groupe sortira d’ailleurs dans quelques jours un nouveau vidéoclip pour la pièce Les cascades.

« C’est mon vieux chum Rafaël Ouellet [avec qui ils étaient dans Le Groulx luxe] qui l’a réalisé, dit Patrick. Je pense que ça va être surprenant. On est vraiment allé ailleurs. »

Le 18 juin, Pat Groulx et les Bas Blancs proposeront aussi un spectacle virtuel sur la plateforme livedanstonsalon.com. « On aimerait ça que le public ait l’impression d’être en show intime. »

Faire ses devoirs

Après le virtuel, Patrick Groulx retouchera au réel ce soir, au Zénith de Saint-Eustache. Ce sera la première représentation de GROULX depuis le 6 mars 2020 à Saint-Jérôme.

« Il y a trois ou quatre semaines, j’ai recommencé à apprendre au complet le texte de 90 minutes du spectacle, dit l’humoriste. J’ai fait mes devoirs bien plus que je l’aurais pensé ! Le texte était loin. »

« J’ai recommencé à répéter avec Sébastien Gauthier, mon metteur en scène, poursuit-il. On s’est vus quatre fois depuis. J’ai trouvé mon beat. Là, ça va bien. Je suis prêt et bien excité. »

Patrick Groulx ne voit pas trop de problèmes à devoir parfois faire deux spectacles le même jour dans une ville, en raison de la distanciation. « Je le faisais parfois dans mes premières tournées. Là, en formule stand-up de 90 minutes sans entracte, ça se fait quand même bien. »