Jeux olympiques de Tokyo: Radio-Canada prépare un plan B

Radio-Canada met en place un important plan de contingence en cas d’annulation Jeux olympiques de Tokyo.

Les rumeurs d’annulation des JO d’été – déjà reportés d’un an – circulent depuis plusieurs mois au Japon. Au cours des derniers jours, elles ont enflé en raison d’une vive recrudescence des cas de COVID-19 à Tokyo. Cette nouvelle poussée a d’ailleurs perturbé le calendrier de certaines épreuves qualificatives.

Dans ces circonstances, la direction d’ICI Télé n’avait d’autre choix que d’élaborer une programmation alternative, d’autant plus qu’elle compte présenter 360 heures de sport durant cette quinzaine olympique, soit 22 heures 30 minutes par jour, du 23 juillet au 8 août.

Aux dires de François Messier, chef de mission olympique, CBC/Radio-Canada, la décision d’interdire aux spectateurs étrangers l’accès aux compétitions a beaucoup «calmé le jeu» à Tokyo, où persistent des inquiétudes sanitaires à trois mois de l’ouverture du grand rendez-vous.

Et concernant ce fameux plan B pour combler un potentiel trou béant de programmation pendant 16 jours, la première directrice sports et production olympique, Catherine Dupont, indique que Radio-Canada en prépare toujours un.

La seule différence, c’est que cette fois, le diffuseur pourrait s’en servir.

Équipe réduite

CBC/Radio-Canada a dévoilé son plan A de couvertures des JO de Tokyo jeudi lors d’un point de presse virtuel.

À cause des restrictions COVID, le diffuseur enverra une équipe réduite à Tokyo. Au total, 135 personnes seront sur place, comparativement à 250 lors des Jeux précédents. Dans toute l’équipe de 67 commentateurs et analystes, seulement 5 feront le voyage : Michel Chabot, Laurent Godbout et Bruny Surin en athlétisme, et René Pothier et Benoit Huot en natation.

Quant aux quatre chefs d’antenne, ils resteront tous à Montréal. Marie-Josée Turcotte présentera les compétitions de 19 h à minuit, Guillaume Dumas prendra le relais jusqu’à 6 h du matin, Martin Labrosse se chargera du quart de l’avant-midi, et Jacinthe Taillon sera aux commandes de 12 h 30 à 18 h.

De son côté, RDS, RDS2 et RDS Info présentera 420 heures de compétition en direct. On pourra y suivre les épreuves de tennis, boxe, golf, basketball, volleyball de plage, rugby, softball et planche à roulettes.

