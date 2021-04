Québec était le «château fort» de Michel Louvain

Les cabarets de la ville de Québec ont servi de rampe de lancement à la carrière de Michel Louvain, à ses débuts, à la fin des années 1950.

Au bout du fil, l’animateur Pierre Marcotte, qui faisait aussi ses débuts, à l’époque, au micro de CHRC, se souvient comme si c'était hier des premiers pas du jeune chanteur de charme dans le show-business.

«Quand Michel est arrivé avec son grand succès Buenas noches mi amor, ce fut un coup de tonnerre dans l’industrie. Il est devenu d’une popularité incroyable et il remplissait les cabarets. Au début, il faisait La page blanche, ensuite Chez Gérard, La porte Saint-Jean, le Bal Tabarin, tout ce que tu peux imaginer comme clubs à Québec.»

Il avait même déclenché une émeute après un concert au Palais Montcalm, en 1959. Dans une entrevue accordée à l’émission Sucré Salé, il y a quelques années, Michel Louvain avait raconté comment les pompiers de la Ville de Québec l’avaient évacué à partir du toit du Palais Montcalm, où il s’était réfugié.

«Je suis descendu par la grande échelle, de reculons, avec un pompier qui me tenait pour ne pas que je tombe», s’était-il souvenu.

Plus tard, en 1994 et 1995, c’est à Québec, au centre commercial Place Laurier, que Michel Louvain enregistrait son émission Louvain à la carte.

Un concert au FEQ était prévu pour 2022

Pour le directeur de la programmation du Festival d’été, où Michel Louvain avait triomphé en 2017, lors d’un concert célébrant ses 80 ans et 60 ans de carrière, Québec était «le château fort» du chanteur adoré des Québécois.

Le succès de ce spectacle avec invités avait même convaincu le producteur du chanteur et le FEQ de reprendre la même formule, cette fois pour les 85 ans et 65 ans de carrière du chanteur, le 12 juillet 2022.

«Il a adoré le show et c’est Michel lui-même qui avait dit qu’il voulait revenir, et on avait répondu: pourquoi pas? C’était un vrai projet, sérieux. Tout n’était pas attaché et on s’était dit qu’on allait trouver un moyen de le faire.»