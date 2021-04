Régions chaudes: les élèves du primaire de retour sur les bancs d’école avant les ados

Dans les régions chaudes, les élèves du primaire pourraient revenir sur les bancs d’école avant les adolescents du secondaire, a fait savoir jeudi François Legault.

• À lire aussi: COVID-19: 1513 nouveaux cas et 15 décès de plus au Québec

• À lire aussi: Qualité de l’air dans les écoles: Roberge modifiera les tests l'an prochain

• À lire aussi: [EN DIRECT] Tous les développements de la pandémie

Les établissements scolaires sont fermés dans la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et l’Outaouais, où le virus et son variant sont très actifs. Les écoliers de la maternelle jusqu’à la cinquième année du secondaire doivent suivre leurs cours à distance.

Le premier ministre ne cache pas sa hâte de pouvoir donner le feu vert au retour des enfants en classe dans ces trois régions, où la situation épidémiologique est préoccupante.

L’apprentissage en ligne étant beaucoup plus ardue chez les plus jeunes, les élèves du primaire seront toutefois priorisés. «Le plus vite possible retourner les enfants dans les écoles primaires, puis ensuite, au secondaire le plus rapidement, dans les prochaines semaines», a précisé François Legault, en mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

À voir aussi