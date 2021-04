ROCKIE AWARDS : des séries du Québec en nomination à Banff

C’est comme ça que je t’aime, Épidémie, Transplant et Autiste, maintenant majeur ont décroché des nominations aux Rockie Awards du Festival de Banff, qui récompensent les meilleures émissions de télé du monde.

C’est comme ça que je t’aime et Épidémie se feront face dans une catégorie relevée, celle de Meilleure série dramatique dans une autre langue que l’anglais. Elles affronteront notamment L'amie prodigieuse (My Brilliant Friend), cette adaptation des romans à succès d’Elena Ferrante produite par HBO. Transplant avec Laurence Leboeuf est nommée du côté des séries dramatiques anglophones.

Pour sa part, Autiste, maintenant majeur court la chance d’être sacrée Meilleure série documentaire. Produite par Pixcom et diffusée à MOI ET CIE, la série est finaliste aux côtés de titres américains, canadiens et australiens.