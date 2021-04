«Star Académie»: un sobre hommage à Michel Louvain

L’équipe de Star Académie a songé à divers scénarios pour rendre hommage à Michel Louvain dans son variété de dimanche. On a bien sûr pensé inviter quelques artistes parmi la pléiade ayant collaboré avec le monument au fil des ans, mais on a finalement opté pour une mise en scène sans flafla, portée par les académiciens eux-mêmes.

«On a décidé que ce seront nos académiciens, nos demi-finalistes, qui interpréteront les chansons de Michel Louvain, dans un numéro très sobre, qu’on offrira en tout début de soirée», a informé Jean-Philippe Dion, joint jeudi après-midi.

L’Orchestre Métropolitain et son chef Yannick Nézet-Séguin, qui devaient déjà être sur place dimanche pour un segment avec Lara Fabian, seront en partie mis à contribution. Les musiciens de la section des cordes accompagneront Gregory Charles au piano, notamment sur Buenas Noches Mi Amor et Un certain sourire, entre autres. Mais aucune autre personnalité ne se pointera en surprise.

«La beauté du répertoire de Michel Louvain, c’est qu’il a traversé les époques, a avancé Jean-Philippe Dion en guise d’explication. Même si tout le monde ne connaît pas toutes ses chansons, beaucoup de jeunes connaissent quand même les chansons de Michel Louvain parce que leurs parents ou grands-parents les écoutaient. Ce qui est beau, c’est cette transmission-là.»

Académiciens ébranlés

Jean-Philippe Dion a d’ailleurs mentionné que, parmi les académiciens, William Cloutier avait déjà collaboré avec Michel Louvain à l’émission La cour des grands, en 2008. Chacun à leur façon, les autres jeunes talents ont aussi été ébranlés par son départ.

«William a dit que c’est l’artiste le plus gentil qu’il n’avait jamais rencontré. Lunou était extrêmement touchée. Et Queenie a raconté que Buenas Noches Mi Amor était une des chansons préférées de son père. On en était tous un peu étonnés, parce qu’elle a davantage une culture anglophone», a précisé le producteur.

Dès l’annonce du décès du crooner, mercredi soir, les troupes de Star Académie étaient à pied d’œuvre pour concocter un tableau digne de ce nom à la mémoire de Michel Louvain.

«Personne n’aimait pas Michel Louvain, et on en a la preuve en ce moment. Je trouve très belle cette déferlante d’amour d’artistes de tous les milieux. Je pense que toutes les équipes de télé doivent vouloir concocter des hommages à la hauteur de l’homme qu’il était. Très tôt ce matin, on a finalisé l’idée pour être sûrs que tout soit prêt.»

Lara revisitée

Le spectacle Star Académie de dimanche s’annonce donc chargé, voire «épique», laisse présager Jean-Philippe Dion. En plus du salut à Michel Louvain, les prestations des trois demi-finalistes masculins s’annoncent prometteuses – Jean-Philippe Dion entrevoit une lutte serrée –, de même que les passages de Vincent Vallières et Les Louanges.

Et, bien sûr, la portion symphonique articulée autour des morceaux de Lara Fabian sera à ne pas manquer non plus.

«Ce sont les grands succès de Lara Fabian, de Je t’aime à Je suis malade. Humana, La différence, ses grands succès ont tous été réarrangés avec la collaboration de l’Orchestre Métropolitain. C’est Antoine Gratton qui signe les arrangements, avec Alex McMahon et Yannick Nézet-Séguin», a terminé Jean-Philippe Dion.

Le variété de Star Académie est présenté dimanche, à 19 h, à TVA.

