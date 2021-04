Victoires dans la LNH : les 4 gardiens les plus prolifiques de l’histoire sont québécois

En obtenant la 485e victoire de sa carrière en saison régulière, mercredi, le gardien Marc-André Fleury n’a pas seulement dépassé Ed Belfour au quatrième rang de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais il a aussi inscrit son nom au sein d’un top 4 entièrement québécois.

En date de jeudi, le palmarès des quatre gardiens les plus fructueux de tous les temps est formé de Martin Brodeur (691 gains), Patrick Roy (551), Roberto Luongo (489) et Fleury. La dernière fois que cette hiérarchie était constituée de natifs d’une même province remontait à la fin de la campagne 1932-1933. À l’époque, les Ontariens John Ross Roach (203), Clint Benedict (189), George Hainsworth (165) et Alec Connell (158) étaient les meneurs.

Auteur de 20 arrêts dans un triomphe de 6 à 2 des Golden Knights de Vegas contre les Kings de Los Angeles, Fleury a présenté une fiche de 19-10-0, une moyenne de buts alloués de 2,09 et un taux d’efficacité de ,925 jusqu’ici cette année. Ayant réussi cinq jeux blancs, il a aidé son club à demeurer dans la lutte pour le sommet de la section Ouest. Les siens accusent un retard de quatre points sur l’Avalanche du Colorado, tout en ayant une partie en main.

