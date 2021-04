Une application pour contrer les vols de vélo

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé mercredi une collaboration avec Garage 529, un organisme qui lutte contre le vol de vélo en Amérique du Nord grâce à une application web.

Ce service a été créé en 2013 et a fait ses preuves un peu partout sur le continent, notamment à Vancouver, qui a enregistré une diminution de près de 40 % des vols de vélo depuis son adoption de Garage 529 en 2015. Le SPVM est le premier service de police à y adhérer au Québec.

Garage 529 permet aux cyclistes d’enregistrer leur appareil en quelques minutes, et ce, gratuitement, sur le site web spvm.qc.ca/garage529 ou en téléchargeant une application, disponible tant pour les téléphones IOS et Android. Il suffit d’y mettre quelques photos du vélo et de remplir des informations de base sur celui-ci.

Un autocollant inviolable avec un numéro d’identification unique à apposer sur son vélo est ensuite fourni, provoquant ainsi un effet dissuasif auprès des voleurs, a indiqué le SPVM par voie de communiqué.

Le propriétaire d’un vélo qui a été volé peut déclencher une alerte et «un avis est alors envoyé à tous les usagers de la plateforme dans les environs. Si l’un d’entre eux aperçoit le vélo, il pourra effectuer un signalement pour faciliter sa localisation.»

Le vélo sera également plus difficile à revendre pour les voleurs, puisque tout le monde, y compris les policiers, pourra consulter le statut de l’objet sur la plateforme de Garage 529, a précisé le SPVM.

Une version française de l'application mobile est dans les plans et 5000 autocollants seront offerts gratuitement dans les postes de quartier du SPVM.

Info-Crime Montréal est l’un des partenaires du projet, qui a été annoncé mercredi à la Maison des cyclistes avec des représentants de Vélo Québec et des élus de la Ville.