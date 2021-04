Voici les principaux invités aux funérailles du prince Philip

Voici les principaux invités qui accompagneront la reine Elizabeth II pour les funérailles du prince Philip samedi à Windsor, une liste réduite à 30 invités en raison de la pandémie de coronavirus.

Fils aîné de la reine et du prince Philip, héritier du trône, le prince de Galles, Charles, 72 ans, aura à ses côtés sa deuxième épouse Camilla, duchesse de Cornouailles.

Le fils aîné du prince Charles, le duc de Cambridge, William, deuxième dans l'ordre de succession à la couronne, sera accompagné de son épouse Kate.

Leurs trois enfants ont été jugés trop jeunes pour être présents.

Frère cadet de William, le duc de Sussex, Harry, 36 ans, est rentré de Californie pour la première fois depuis sa mise en retrait de la monarchie il y un an. Tout signe de réconciliation avec son frère et son père, avec qui il a reconnu des tensions lors de son entrevue-choc à la télévision américaine le mois dernier, sera scruté.

Son épouse Meghan Markle est restée aux États-Unis, ses médecins lui ayant déconseillé le voyage: elle est enceinte de leur deuxième enfant.

Seule fille de la reine et du prince Philip, la princesse royale Anne, âgée de 70 ans, sera accompagnée de son mari le vice-amiral Timothy Laurence, et de ses enfants Peter Phillips et Zara Tindall.

Le duc d'York, Andrew, 61 ans, s'est mis en retrait de la monarchie en 2019 après une entrevue désastreuse pour s'expliquer sur son amitié avec le défunt financier américain Jeffrey Epstein, accusé de trafic de mineures.

Il sera accompagné de ses filles Beatrice et Eugenie. Cette dernière a donné naissance en février à son premier enfant à qui elle a donné Philip comme deuxième prénom en hommage au duc d'Édimbourg.

Le comte de Wessex, Edward, 57 ans, est le dernier des quatre enfants de la reine. Il sera avec son épouse Sophie, venue réconforter la reine après le décès de Philip, et leurs deux enfants.

Penny, la comtesse Mountbatten, était l'une des amies les plus proches de Philip avec qui il pratiquait les sports hippiques. Son mari est le petit-fils du comte Mountbatten, mentor de Charles assassiné en 1979 par l'organisation paramilitaire IRA. Il est l'un des rares invités non membres de la famille royale. Il était resté très proche de Philip après avoir été son secrétaire particulier.

Plusieurs membres de la branche allemande de la famille de Philip seront présents, notamment Bernhard, prince héritier de Baden et petit-fils de sa soeur Theodora, ainsi que Donatus, à la tête de la maison de Hesse.

La limite de 30 invités ne compte pas les représentants religieux célébrant la cérémonie, menée par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel des anglicans.

Un choeur composé de quatre chanteurs interprétera des chants choisis par Philip.