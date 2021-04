Bennett MacArthur fait la différence pour le Titan

Bennett MacArthur a inscrit deux buts, dont celui de la victoire, vendredi soir, à Saint John, où le Titan d’Acadie-Bathurst a défait les Sea Dogs par la marque de 5 à 4.

MacArthur a fait la différence en enfilant son 28e but de la saison alors qu’il restait moins de six minutes à faire au troisième engagement.

L’attaquant de l’Île-du-Prince-Édouard avait aussi touché la cible en première période, au cours de laquelle le Titan a marqué quatre buts. Jacob Melanson, Ben Allison et Adam McCormick ont également secoué les cordages au premier vingt pour les visiteurs. Melanson a terminé le match avec une récolte de trois points.

Du côté des Sea Dogs, Peter Reynolds s’est illustré en obtenant deux buts et une aide.

À Sydney, les Islanders de Charlottetown ont marqué trois fois en deuxième période pour finalement l’emporter 3 à 2 contre les Eagles du Cap-Breton.

C’est le huitième but de la saison du défenseur William Trudeau qui a fait la différence. Ben Boyd et Thomas Casey ont aussi enfilé l’aiguille pour les visiteurs. Émile Hegarty-Aubin et Liam Kidney ont répliqué pour les Eagles.

Il s’agit d’une sixième défaite consécutive pour les Eagles et d’une quatrième victoire en autant de matchs pour les Islanders.