CF Montréal: Samuel Piette parmi les trois capitaines du club?

La saison du CF Montréal s'amorcera, samedi, alors que l'équipe affrontera le Toronto FC en Floride. Si l'on ne sait pas qui portera le brassard de capitaine à la suite du départ de Jukka Raitala, on sait que trois joueurs pourront l'arborer, dont Samuel Piette.

Le Québécois a fait cette révélation, vendredi, lors d'une entrevue accordée à l'émission Salut Bonjour sur les ondes de TVA.

Ainsi, Piette fera partie d'un petit groupe composé également de Kamal Miller et Victor Wanyama.

«C'est possible, a souligné Piette à savoir si c'est lui qui sera le capitaine lors du premier match de la saison. On a un groupe de trois capitaines qui est moi, Victor Wanyama et Kamal Miller. On est trois capitaines donc on verra bien demain (samedi) qui va porter le brassard.»

- La rencontre entre le CF Montréal et le Toronto FC sera diffusé à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 13h, samedi.