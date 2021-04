Conventions collectives: les enseignants invités à se prononcer sur l’entente de principe

Les enseignants vont être invités à se prononcer sur l’entente de principe qui a été conclue jeudi entre la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et le Conseil du trésor concernant le renouvellement des conventions collectives.

• À lire aussi: Conventions collectives: entente de principe entre la FAE et le gouvernement

La proposition globale de règlement qui a été convenue jeudi entre les deux parties constitue bien une entente de principe, a conclu vendredi le Conseil fédératif de négociation (CFN) de la FAE, qui était responsable de son étude.

«C’est avec fierté que le CE de la FAE a présenté la proposition globale de règlement aux membres du CFN, et les a invités à confirmer qu’elle constituait une entente de principe. L’étape qui vient d’être franchie est importante puisqu’elle va permettre aux enseignantes et enseignants qui participeront aux assemblées générales de constater les avancées majeures contenues dans cette entente de principe, tant sur le plan salarial qu’au niveau des conditions de travail», a ainsi indiqué par voie de communiqué le président de la FAE, Sylvain Mallette.

Les enseignants devront donc se prononcer sur cette entente lors des assemblées générales qui se tiendront virtuellement au cours des prochaines semaines.

La FAE regroupe neuf syndicats représentant près de 49 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l’enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle est présente à Montréal, Laval, Québec, mais aussi dans les régions de l’Outaouais, en Estrie, en Montérégie et dans les Laurentides.