Vaccination: huit millions de doses de Pfizer supplémentaires d’ici juillet

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé vendredi que le pays recevra huit millions de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer d’ici le mois de juillet.

Ainsi, grâce à cette entente conclue avec Pfizer, le Canada recevra quatre millions de doses supplémentaires au mois de mai, deux millions de doses supplémentaires en juin et deux millions de doses supplémentaires en juillet.

Ces doses s’ajoutent à celles déjà achetées.

«En résumé, ça veut dire qu’on va recevoir environ deux fois plus de doses du vaccin de Pfizer que prévu pour le mois de mai, et des millions de plus en juin», a déclaré Justin Trudeau en point presse, vendredi.

L’approvisionnement en vaccins

Au total, le Canada devrait recevoir entre 48 et 50 millions de doses de vaccins d’ici la fin juin, a pour sa part indiqué la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand.

Elle a aussi rappelé que les premières doses du vaccin de Johnson & Johnson devraient arriver au pays d’ici la fin du mois d’avril. Il est question de 300 000 doses. Les autorités américaines ont suspendu l’administration de ce vaccin jusqu'à nouvel ordre; on ne connait pas encore la décision de Santé Canada.

Un nouveau retard dans la livraison des vaccins de Moderna a également été annoncé vendredi. Le Canada recevra donc seulement 650 000 doses de Moderna des 1,2 million qui étaient initialement prévues d’ici la fin avril.

Jusqu’à présent, plus de 12,7 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été distribuées au Canada, dont plus de 7,5 millions de Pfizer, plus de 2,8 millions de Moderna et plus de 2,3 millions d’AstraZeneca.

Au total, 7 290 869 Canadiens (19,18 % de la population) ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19.

