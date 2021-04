Gérald Tremblay: un livre pour tourner la page

Près de neuf ans après sa démission, l’ancien maire de Montréal Gérald Tremblay reprend la parole avec la sortie d’un essai biographique dans lequel il exhorte ses successeurs à combattre le «statu quo» par tous les moyens.

Pour commencer, pourquoi avoir fait un livre et pourquoi le sortir maintenant?

Lorsque j’ai quitté la politique, j’ai décidé de consacrer toutes mes énergies au travail d’un document de référence, sur l’importance des villes. Ce document démontre de façon claire et irréfutable qu’il y a un état d’urgence pour vaincre le statu quo. Il faut reconnaître les municipalités comme des entités constitutionnelles au même titre que le gouvernement fédéral et les provinces.

Quand je regarde aujourd’hui ce qui se passe, ce sont les mêmes préoccupations et les mêmes problèmes qui reviennent constamment.

Par contre, votre livre «L’expérience Tremblay» ne prend pas la forme d’un essai politique, mais plutôt celui de chroniques qui relate votre vie.

Le livre a été fait de cette façon, parce qu’on voulait faire une démonstration claire qu’il y a état d’urgence pour vaincre le statu quo. Tout le monde est d’accord qu’il n’y aura pas de reprise économique si on ne donne pas les moyens aux villes de contribuer davantage au développement économique. Il est grandement temps qu’on commence à régler les problèmes à la source.

Pour revenir sur votre parcours, que souhaitez-vous qu’on se rappelle de vos années au pouvoir?

On s’est battu, dans mon cas, très souvent seul, pour vaincre ce statu quo et améliorer la qualité de vie des citoyens. Quand j’ai été élu en 2001, la ville était techniquement en faillite, il y avait un déficit démocratique important. Il y avait un sous-investissement chronique dans les infrastructures et la culture. Aujourd’hui, on a Espace pour la vie, il y a le Quartier des spectacles, le BIXI.

Mon expérience va être utile pour l’ensemble des élus. Ils sont devenus des quémandeurs. Ils quémandent continuellement aux différents paliers de gouvernement, que ce soit pour l’itinérance ou les infrastructures.

Un des épisodes qui occupent une place importante dans le livre est celui des défusions. Pour vous, que reste-t-il de l’idée d’une île, une ville?

[La défusion] est une terrible erreur. Par exemple, Laval est devenue une seule ville et a réussi à favoriser une croissance économique importante, ainsi que son développement. Si elle avait eu des défusions, on n’aurait pas le Laval qu’on a aujourd’hui.

À Montréal, ça a détourné toutes les énergies qu’on aurait pu mettre pour accélérer le développement économique de la métropole, en retardant les projets importants, comme la rue Notre-Dame, la ligne bleue ou le SRB Pie-IX.

Qu’est-ce que vous auriez fait différemment?

J’ai espéré, pendant 11 ans, qu’on arrêterait de faire des pèlerinages à Québec et au fédéral, pour avoir les moyens de nos ambitions.

Je m’aperçois qu’on aurait dû, à ce moment, parler de la constitution. De l’idée de nous reconnaître comme des entités constitutionnelles au même titre que le fédéral et les provinces. On doit revoir le partage des compétences et donner au palier de gouvernement responsable le moyen de ses ambitions.

Vous parlez de l’idée de revoir la constitution, mais n’est-ce pas un peu utopique, au regard des dernières discussions à ce propos?

Ce qu’on voulait, c’était un siège à la table. Mon expérience démontre hors de tout doute qu’il faut aller à la source du problème, qui est la non-reconnaissance des villes en tant qu’entités constitutionnelles.

Il y en a qui dirait que l’utopie est un rêve réalisé. Si on ne donne pas suite à l’essence et à l’esprit de la réforme proposée, on aura mérité le triste déclin qui nous sera réservé.

Votre passage à la mairie a été plutôt mouvementé, avec plusieurs histoires de corruptions. Avez-vous des regrets?

Avec beaucoup de difficulté, j’ai réussi à tourner la page. J’ai fait le choix de ne pas vivre de haine, d’amertume et de rancœur. J’ai décidé de consacrer toutes mes énergies à «L’expérience Tremblay». Ça ne me donne rien de parler du passé. Là, je vis bien, parce que j’ai tourné la page.

Depuis votre départ de la mairie, vous avez été plutôt silencieux. Avec ce livre, peut-on s’attendre à un certain retour de votre part dans l’espace public?

Si j’ai fait ça, ce n’est certainement pas pour disparaître, c’est pour être utile.

Le livre sort aussi en période électorale; une façon d’avoir votre mot dans la campagne?

C’est vrai, mais je m’étais imposé un devoir de réserve quand j’avais quitté la politique. Je n’ai pas à juger aujourd’hui des décisions qui peuvent être prises.

Un exercice de «réhabilitation»

Professeure à l’UQAM et experte en gestion municipale, Danielle Pilette pose un regard critique sur la démarche de l’ancien maire Gérald Tremblay et s’interroge sur la pertinence de sa sortie publique.

«Il a démissionné, mais il ne l’a jamais fait de son plein gré. C’est plus comme s’il avait été forcé de le faire par les circonstances. Il n’a jamais voulu admettre quelques erreurs que ce soit, et il a toujours imputé la faute à tout le monde, sauf à lui», a rappelé la professeure.

Pour elle, la sortie du livre s’inscrit davantage dans une volonté de l’ancien maire de se réhabiliter aux yeux de la population. Ministre dans le gouvernement de Robert Bourassa, il avait fait le saut vers le municipal, occupant la mairie de 2002 à 2012 et remportant trois élections.

Néanmoins, des histoires de corruption ont gangréné son règne. Pour rappel, le président de son comité exécutif, Frank Zampino, avait été accusé au criminel de fraude, complot et abus de confiance. Siégeant aussi au comité exécutif de la Ville, et successeur de M. Tremblay au poste de maire, Michael Applebaum a pour sa part été condamné en cour relativement aux mêmes accusations.

Des perquisitions avaient également été menées au domicile de M. Tremblay, bien qu’aucune accusation n’en ait découlé.

«Il y a eu des problèmes importants dans le comité exécutif et la haute fonction publique, qui ont visiblement échappé à la surveillance que M. Tremblay, comme maire, devait exercer sur son administration. Lui disait toujours qu’il ne savait pas, mais c’est en contradiction avec son rôle», a résumé Mme Pilette, concluant que l’ancien maire a failli à son devoir.

Pour elle, M. Tremblay a surtout été un maire de «transition», alors qu’il a été le premier à ce poste après les fusions municipales.

«Si on veut trouver quelque chose de positif, il a fait en sorte que certains arrondissements ne se sont pas défusionnés. Il a sauvé plusieurs arrondissements pour la Ville de Montréal. Sans Gérald Tremblay, il y aurait pu y avoir encore plus de morcellement sur l’île», a souligné Mme Pilette.