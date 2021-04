Le Canadien a perdu son identité

Déjà que la tâche était énorme. Dominique Ducharme doit maintenant composer avec une nouvelle réalité.

Le Canadien, cette formation dont on vantait la diversité, la créativité, et, surtout, la profondeur et la grande rapidité... eh bien, cette formation est devenue imprévisible, incapable de coller les victoires et surtout incapable de démontrer avec une régularité absolue la force de caractère qui caractérise les équipes recherchant l’excellence.

Voilà qui explique en grande partie les résultats de la deuxième moitié de la saison.

Ducharme doit maintenant composer avec une situation qui l’invite à prendre des décisions qu’un entraîneur de première année souhaite éviter.

Il devra s’attaquer au temps de jeu de certains vétérans. Une situation délicate, s’il en est une.

Si son équipe a perdu du mordant en contre-attaque, c’est en raison d’une exécution de plus en plus lente.

Weber, Staal et Perry

Des vétérans n’ont plus les mêmes ressources que jadis, et par conséquent, ils ne peuvent plus suivre le rythme. Ils ne parviennent pas à s’acclimater à une compétition encore plus féroce que jamais, le calendrier modifié en étant une cause. Sans oublier un surplus de travail qu’ils peuvent difficilement absorber.

Réduire le temps de jeu de Shea Weber est éventuellement à envisager.

Le rôle d’Eric Staal est à repenser. Doit-il être un joueur de soutien ?

Contre les Flames de Calgary, mercredi soir, Corey Perry n’a pu se démarquer, étant constamment gêné dans ses déplacements.

Cette équipe, on ne la reconnaît plus.

Par moments, elle utilisera ses meilleurs atouts et affichera une détermination lui permettant de menotter un club comme celui des Maple Leafs de Toronto ou encore des Oilers d’Edmonton.

Plusieurs visages

Mais, le problème, c’est qu’on ne sait jamais quelle équipe se présentera à l’amphithéâtre. Si impressionnante en début de saison, elle plonge trop souvent dans la médiocrité, et, du même coup, elle entraîne avec elle une série d’événements allant même jusqu’au licenciement de l’entraîneur.

Récemment, on soulignait que les joueurs, de leur propre aveu d’ailleurs, cautionnaient les méthodes d’un entraîneur utilisant un autre cahier de charge adapté au hockey d’aujourd’hui.

Ils y croient... mais pourquoi ont-ils tant de difficulté à l’appliquer ?

Il s’agit d’une question d’attitude. Où est ce sentiment d’urgence qui fait la différence ?

Quelle équipe se présentera au Centre Bell ce soir ?

Celle qui doit s’imposer et trouver des solutions pour terminer le calendrier sur une bonne note ? Ou celle qui croit qu’un écart de quatre points et trois matchs de plus à disputer que les Flames est suffisant pour obtenir un laissez-passer pour le tournoi de fin d’année ?

Attention aux Flames

À titre d’information, les Flames disputeront huit de leurs 13 derniers matchs à Calgary : trois fois contre le Canadien, à deux reprises face aux Canucks et aux Sénateurs d’Ottawa, ainsi qu’une fois contre les Jets de Winnipeg. Ils visiteront le Tricolore ce soir, se rendront à Vancouver à deux occasions ainsi qu’à Edmonton.

Peut-on croire que les quatre matchs contre les Canucks, une équipe affaiblie par la COVID-19, se solderont par des victoires des Flames ?

Les joueurs de Vancouver sont furieux, et ils ont entièrement raison, car ils ne veulent pas reprendre le collier dans des circonstances inquiétantes.

Les possibilités sont grandes !

La réaction de Ducharme

L’entraîneur du Canadien doit maintenant s’imposer. Jusqu’ici, il a donné toutes les chances possibles à chacun de ses hommes. Le temps est venu de passer aux actes, il doit trancher. Le temps de jeu des patineurs est sa meilleure carte. Il doit s’en servir. Les derniers résultats et les performances de plusieurs membres de la formation lui forcent la main. On s’attend à une réaction.

J’ai déjà abordé les sujets de Weber et de Staal. Maintenant, Nick Suzuki. Il a montré des signes inquiétants, dont un différentiel de -3 face aux Flames.

Si Tyler Toffoli est blessé, aide-t-il alors son équipe ?

Le dossier de Jonathan Drouin fait jaser, mais, mercredi, il ne méritait pas qu’on lui lance la pierre.

Concernant Perry, son utilisation doit se faire en fonction de ses ressources et de son style de jeu.

L’entraîneur adjoint Alex Burrows devra lui aussi procéder à des changements quant aux unités en supériorité numérique. Ça ne fonctionne pas du tout depuis quelques semaines.

Quand on note un manque de conviction, c’est qu’il y a un désintéressement à aller dans les zones où on doit payer le prix pour s’emparer du disque ou pour contrôler la rondelle dans un espace restreint.

Un phénomène qu’on observe trop souvent chez le Canadien.

Lent et brouillon

Mais au fait, quelle est l’identité de cette équipe ?

En début de saison, la rapidité lui permettait de se démarquer de la compétition. Présentement, l’équipe est plus lente, son style de jeu, forcément, est brouillon et l’attitude des joueurs a de quoi soulever plusieurs interrogations.

L’entraîneur doit maintenant démontrer qu’il a l’étoffe pour relancer ce club. Jusqu’à nouvel ordre, il est toujours en période d’audition.

Oh, il y a aussi Cole Caufield dont le calendrier avec le Rocket de Laval a été réduit à peu de matchs au cours des prochains jours.