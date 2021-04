Les prédictions de nos experts

Cinq de nos experts se prononcent en vue de la prochaine saison de la MLS. Voyez leurs différentes prédictions pour le retour du soccer.

Patrice Bernier

Analyste, TVA Sports

Association Est

Columbus Nouvelle-Angleterre Philadelphie Atlanta Toronto Orlando Nashville Montréal NYCFC Red Bulls NY Cincinnati Chicago Miami D.C.

Association Ouest

Los Angeles FC Portland Kansas City Seattle Colorado Minnesota Dallas Galaxy L.A. Houston Vancouver Salt Lake San Jose Austin

Gagnant de la Coupe MLS : LAFC

Meilleur marqueur : Josef Martinez

Vincent Destouches

Analyste, TVA Sports

Association Est

Columbus Atlanta Toronto Nouvelle-Angleterre Philadelphie NYCFC Orlando Nashville Red Bulls NY Montréal Miami Chicago Cincinnati D.C.

Association Ouest

Los Angeles FC Minnesota Seattle Kansas City Portland Colorado Galaxy L.A. Dallas Vancouver San Jose Austin Salt Lake Houston

Gagnant de la Coupe MLS : Seattle

Meilleur marqueur : Josef Martinez

Dave Lévesque

Journaliste, Le Journal de Montréal

Association Est

Columbus Toronto Atlanta NYCFC Nouvelle-Angleterre Philadelphie Orlando Nashville Miami Red Bulls NY Montréal Chicago D.C. Cincinnati

Association Ouest

Los Angeles FC Portland Kansas City Seattle Minnesota Dallas Colorado San Jose Vancouver Galaxy L.A. Salt Lake Houston Austin

Gagnant de la Coupe MLS : LAFC

Meilleur marqueur : Carlos Vela

John Limniatis

Chroniqueur, Le Journal de Montréal

Association Est

Toronto Columbus Philadelphie Miami Nouvelle-Angleterre NYCFC Nashville Montréal Orlando Chicago Atlanta D.C. Cincinnati Red Bulls NY

Association Ouest

Portland Los Angeles FC Seattle Minnesota Galaxy L.A. Kansas City Dallas Colorado Vancouver Salt Lake Austin San Jose Houston

Gagnant de la Coupe MLS : LAFC

Meilleur marqueur : Carlos Vela

Fredéric Lord

Descripteur, TVA Sports

Association Est

Columbus Atlanta Orlando Toronto Philadelphie Nouvelle-Angleterre NYCFC Nashville Montréal Red Bulls NY Miami Chicago Cincinnati D.C.

Association Ouest

Los Angeles FC Portland Seattle Kansas City Minnesota Dallas Colorado Galaxy L.A. Vancouver Austin San Jose Salt Lake Houston

Gagnant de la Coupe MLS : LAFC

Meilleur marqueur : Josef Martinez

5 joueurs à surveiller

Carlos Vela

Attaquant | Los Angeles FC

Photo AFP

Il n’a pas connu la saison qu’il aurait voulu l’an passé notamment parce qu’il a déclaré forfait lors du tournoi de reprise. Mais c’est possiblement le meilleur joueur de la ligue et il va marquer des buts à profusion.

Josef Martinez

Attaquant | Atlanta United

Photo AFP

Sa saison 2020 s’est terminée dès le premier match en raison d’une blessure au genou. Il a eu un an pour s’en remettre et on peut s’attendre à ce qu’il redevienne la machine à marquer qui a inscrit 77 buts lors des saisons 2017 à 2019.

Chicharito

Attaquant | Galaxy L.A.

Photo AFP

Son entrée dans la MLS a laissé tout le monde en appétit puisqu’il n’a récolté que deux buts en douze rencontres l’an passé. Une fois cette période d’adaptation passée, sera-t-il en mesure de se démarquer comme il en est capable ?

Lucas Cavallini

Attaquant | Whitecaps de Vancouver

Photo AFP

Rapatrié au Canada à grands frais par les Whitecaps de Vancouver, l’attaquant (maillot blanc) a inscrit 6 buts en 18 rencontres dans une saison 2020 un peu particulière. Si tout va bien, il devrait marquer entre dix et quinze buts, ce qui serait précieux pour les Caps.

Gonzalo Higuain

Attaquant | Inter Miami CF

Photo AFP

Avec un but et deux passes en neuf rencontres, on peut dire qu’il a pris le temps d’apprivoiser la MLS à son arrivée l’été dernier. Il pourrait toutefois sortir des blocs cette année, ce dont Miami aurait bien besoin.