Médias du Québec: front commun contre les propos haineux et la désinformation

Une trentaine de personnalités publiques, avec à leur tête les députés Catherine Dorion et Joël Lightbound, dénoncent la prolifération de propos haineux ainsi que de la désinformation dans certains médias du Québec.

Le Collectif Liberté d’oppression est notamment appuyé par la chanteuse Safia Nolin, le maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin, la comédienne Virginie Fortin et l’humoriste Jay Du Temple.

Le groupe signe une déclaration de principes qui affirme : « Que ce soit par la désinformation, en affirmant sciemment comme des évidences des choses fausses ou inexactes, en créant des amalgames mensongers et diffamatoires, ou en usant de propos injurieux et/ou discriminatoires, ils participent à la dégradation de la discussion collective des Québécois ».

En conférence de presse, Mme Dorion et M. Lightbound ont refusé de nommer les médias ciblés.

Toutefois, le communiqué de presse cite des exemples tirés des stations CHOI Radio X, BLVD et Qub Radio, mais également de chroniqueurs du Journal de Montréal et d’un reportage de TVA.

Par exemple, le collectif rappelle que l’animateur André Arthur a déjà suggéré à ses auditeurs de « frapper » les gens qui se promènent à vélo l’hiver.

Également mentionné dans le communiqué de presse, on rappelle que la chroniqueuse Denis Bombardier a déjà qualifié Catherine Dorion d’« égérie sulfureuse de la gauche déjantée et féministe, [qui] n’hésite guère à jouer une fille de joie, collier de perles et talons aiguilles en sus, ce qui, paraît-il, exciterait les mâles ».

Fréquemment attaquée dans divers médias, la députée de Québec solidaire affirme avoir « une grosse carapace » et être capable de se défendre. « Mais, est-ce que c’est le cas de toutes les personnes qui veulent s’impliquer en société? La réponse c’est non. »

D’ailleurs, les attaques dans les médias traditionnels mènent souvent à une avalanche de propos haineux sur les réseaux sociaux, note-t-elle.

À ses côtés, le député fédéral Joël Lightbound a noté que le discours médiatique fait parfois en sorte que des gens refusent carrément de se lancer en politique. Certains maires ont d’ailleurs récemment annoncé qu’ils ne seront pas candidats aux prochaines élections, en citant une détérioration du discours public.

