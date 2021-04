«Nous ne parlons pas d’un joueur qui sort de nulle part» -Joël Bouchard

L’entraîneur-chef du Rocket de Laval, Joël Bouchard, n’est pas dans le secret des dieux concernant les intentions du Canadien de Montréal par rapport à Cole Caufield.

«Ils ne m’ont pas dit s’il allait jouer. Moi, je n’ai rien à voir là-dedans», a affirmé le pilote vendredi matin, quelques heures après le rappel de l’attaquant de 20 ans sur l’escouade de réserve.

Bouchard a toutefois partagé le message clé de l’organisation, soit que le CH voulait qu’il profite de la pause dans les activités du Rocket pour qu’il s’exerce avec des joueurs de la Ligue nationale de hockey.

«Nous ne jouons pas cette semaine et nous voulons que Cole côtoie les gars de la Ligue nationale.»

Photo d'Archives, MARTIN ALARIE

«Cole n’a jamais fait de camp d’entraînement, il n’a pas eu le privilège que les gars de la Ligue canadienne ou les Européens ont. [...] Il n’a pas eu la chance de rencontrer Carey Price ou les gars de la LNH comme les gars qui ont participé au camp d’entraînement», a-t-il ajouté, en effleurant la règle qui empêche les joueurs de la NCAA de participer au camp d’entraînement des équipes qui les ont repêchés.

«Il n’est pas niaiseux»

Sans en parler ouvertement, on a l’impression que Bouchard ne tomberait pas en bas de sa chaise si Caufield entame son parcours dans le circuit Bettman au courant de la prochaine semaine.

«C’est un bon joueur. Le gars n’a pas inscrit tous ces buts-là en étant chanceux. Il travaille fort et nous l’aimons. Nous allons nous garder une petite gêne, parce qu’il y a une période d’adaptation et qu’il n’a pas joué beaucoup. Nous ne parlons pas d’un joueur qui sort de nulle part, caché entre deux arbres au Kazakhstan. Cole Caufield, les gens le connaissent depuis qu’il a 12 ou 13 ans», a imagé l’entraîneur du Rocket.

La pression de Montréal

Choisi en première ronde (15e au total) du repêchage de 2019, Caufield doit maintenant faire face à la pression de l’exigeant marché montréalais. Le jeune homme semble toutefois équiper pour y faire face, foi de Joël Bouchard.

«Si tu veux jouer au hockey dans la Ligue nationale de hockey et que tu ne sais pas gérer la pression, ça ne fonctionnera pas. Tu ne marques pas ce nombre de buts là en étant incapable de gérer le hockey», a-t-il dit à propos du franc-tireur.

«Il le sait, il n’est pas niaiseux. Il est très intelligent. Son nom est dans son dos à tous les jours et il le sait. Il sait le nombre de buts qu’il a marqués. C’est ça un joueur de hockey», a ajouté Bouchard avec confiance.

Une attitude exemplaire

Qu’à cela ne tienne, si jamais Caufield ne revient pas avec le Rocket en 2020-2021, il aura laissé une excellente impression à Bouchard. Ce dernier a d’ailleurs tenu à lui dire lorsqu’il l’a appelé pour lui dire que le Canadien avait besoin de lui sur l’escouade de réserve.

«Je lui ai dit que la chose dont j’étais le plus content de son passage avec nous, ce n’était pas qu’il ait compté des buts ou qu’il nous ait aidés à gagner des matchs, mais c’est son ouverture d’esprit. Il a été un bon coéquipier et il s’est bien intégré avec les gars. Il a été enthousiaste, investi et impliqué. Ça, c’est important.»

