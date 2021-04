«On ne l’a pas volé»– Dominique Ducharme

Ce n’est pas comment, c’est combien, dit le vieil adage. Même si on s’est demandé à plusieurs reprises si le Canadien n’allait pas échapper un deuxième match de suite face aux Flames, il a fini dans les bottines du vainqueur.

Voilà ce qui est le plus important dans cette course entre la formation albertaine et le Tricolore pour la dernière place donnant accès aux séries dans la division Nord.

Puisqu’il reste encore trois duels entre les deux formations, rien n’est coulé dans le béton. Toutefois le Canadien vient de rendre la tâche de son rival un peu plus compliquée. D’autant plus qu’il possède toujours trois matchs en mains sur lui.

« On voulait plus d’engagements, notre effort était là. Ce match, on ne l’a pas volé, a soutenu Dominique Ducharme. Oui, ils ont eu beaucoup d’occasions de marquer, mais c’était surtout sur leurs avantages numériques. »

L’entraîneur-chef du Canadien a tout de même reconnu que ses ouailles n’avaient pas disputé une partie parfaite, connaissant quelques ennuis dans leur territoire.

« C’était un peu mieux », a-t-il laissé tomber au moment de comparer les sorties de zone de ses troupiers entre le match de vendredi et celui de mercredi.

Plusieurs revirements

Par moment, le Canadien est parvenu à sortir de sa zone un peu plus rapidement. En cours de route, il a tout de même commis 30 revirements. Huit d’entre eux ont été causés par Shea Weber (4) et Ben Chiarot (4), réunis pour la première fois en près de quatre semaines.

« Oui, il a fallu que les deux retrouvent leurs repères un peu. Mais pour un gars qui a manqué autant de temps, Ben a fait du bon travail. On n’avait pas eu le temps de compléter nos changements [au système] lorsqu’il s’est blessé, alors il faut qu’il s’adapte un peu à ce qu’on fait. »

Weber, fidèle à son habitude, n’a pas trop voulu élaborer sur les moins bons aspects.