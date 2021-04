O’Toole et le bretzel

Erin O’Toole s’est transformé en bretzel tant il a usé de contorsions pour nous faire croire qu’il n’a pas fait une immense volte-face sur la taxe carbone.

« Ce n’est pas une taxe sur le carbone, c’est une tarification ! » a-t-il martelé aux journalistes en commentant la mesure phare de son plan de lutte aux changements climatiques, présenté hier.

M. O’Toole n’a convaincu à peu près personne. Car c’est bel et bien une taxe sur le carbone que M. O’Toole propose.

Seulement, elle est moins ambitieuse que celle des libéraux, et potentiellement un cauchemar bureaucratique.

Mais une taxe carbone, ça oui.

Explications.

Une taxe

Le Parti conservateur et son chef diabolisent depuis des années la taxe carbone, une application du principe du pollueur-payeur.

Selon le système mis en place par le gouvernement Trudeau, une taxe est ajoutée au prix de différents produits des énergies fossiles, comme l’essence.

Les ménages sont ensuite remboursés d’un montant fixe, qui dépasse dans la vaste majorité des cas le coût de ladite taxe pour les contribuables.

Donc moins vous polluez, plus il vous reste d’argent dans vos poches. (Rappelons que le Québec n’est pas soumis au système fédéral, car la province possède sa propre formule de tarification.)

Le plan conservateur prévoit lui aussi un prélèvement à la pompe. Mais le remboursement se ferait sous forme de points récompenses verts pour l’achat d’une passe de bus ou de vélo, par exemple.

L’argent ne transite pas par les coffres de l’État, donc ce n’est pas une méchante taxe ! selon M. O’Toole.

Bel essai.

Un mot sur cette mesure, qui semble comporter d’énormes failles. D’abord, la gestion de ce programme de fidélité me semble hautement compliquée. Cela donne une mauvaise impression pour un parti qui est censé détester la bureaucratie.

Plus fondamentalement encore, doit-on comprendre que plus on pollue, plus on accumule des points récompenses ? N’est-ce pas contre-productif ?

De plus, les gens dont l’empreinte carbone est déjà plus faible, comme ceux qui ne possèdent pas de voiture, ne sont pas récompensés pour leurs efforts.

Leadership

Politiquement, toutefois, cette réconciliation des conservateurs avec une forme de tarification du carbone pourrait lui ouvrir des portes chez les modérés.

Ça, c’est si on voit le verre à moitié plein.

Si on le voit le verre à moitié vide, M. O’Toole risque de s’aliéner une bonne partie de sa base, qui se sent trahie.

En bout de compte, un fait demeure : le chef conservateur a été incapable encore une fois d’adopter pleinement des positions claires.