Quand devons-nous signer un mandat en cas d’inaptitude?

Ma mère est déménagée dans une RPA. Ce fut difficile de procéder, mais enfin, c’est fait. Vu qu’elle en perd un peu plus chaque jour à une vitesse folle, mon frère souhaite lui faire signer au plus vite un mandat en cas d’inaptitude et je m’y oppose. Il me trouve débile de refuser et je le prends mal. Votre avis serait bienvenu.

Une fille inquiète

Votre frère a raison. Normand Jutras, le curateur public, m’écrivait en juin 2015 : « Le mandat demeure la meilleure protection en cas d’inaptitude, puisque c’est la personne elle-même qui détermine qui veillera sur elle et ses biens advenant son inaptitude, plutôt que de laisser cette décision à d’autres. »