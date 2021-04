Réseau autoroutier de Montréal: des entraves à prévoir durant le week-end

Des entraves sont à prévoir durant la fin de semaine sur le réseau autoroutier, notamment le secteur de l’autoroute 20 entre les échangeurs Saint-Pierre et Turcot que Mobilité Montréal recommande d’éviter.

La fermeture complète de l’A-20 en direction est entre les deux échangeurs sera en vigueur de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Dans l’échangeur Turcot, cela impliquera la fermeture par défaut de la bretelle menant de la R-138 en direction est à l’autoroute 20 en direction est.

Des détours sont suggérés aux usagers via les bretelles restées ouvertes.

On prévoit également la fermeture de l’A-10 dans les deux directions entre les rues Wellington et Carrie-Derick (vers le pont Samuel-De Champlain) et entre l’avenue Pierre-Dupuy (sortie 2) et les rues Wellington, Bridge et des Irlandais.

La fermeture sera en vigueur de vendredi 21 h 30 à samedi 9 h.

Au niveau de l’échangeur Saint-Pierre, Mobilité Montréal prévoit la fermeture partielle (1 voie sur 2) pour une durée indéterminée de la bretelle menant de l’A-10 en direction ouest (sortie 63) à la R-138 en direction ouest (vers le pont Honoré-Mercier).

La rue Saint-Jacques Ouest est également concernée par les entraves, puisqu’elle sera fermée de vendredi 23 h à lundi 5 h entre la rue Gauvin et le boulevard Robert-Bourassa.