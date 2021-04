Tournoi RBC Heritage: Stewart Cink réussit un record de parcours

Le golfeur américain Stewart Cink a réussi un record de parcours, vendredi, au tournoi RBC Heritage, disputé à Hilton Head, en Caroline du Sud, en terminant les 36 premiers trous avec un cumulatif de 126 (-16).

Pour une deuxième journée consécutive, l’athlète de 47 ans a remis une carte de 63 (-8). Cette fois, contrairement à sa première journée, il n’a commis aucune erreur. Deuxième au terme du premier 18 trous, Cink a calé un aigle dès le deuxième fanion, puis il a complété le parcours avec six oiselets. Il s’est offert une avance de cinq coups en prévision des rondes de la fin de semaine.

«Les choses que je peux contrôler, je les ai bien faites, tout comme [jeudi], a dit Cink aux médias au terme de sa journée. J’ai réussi quelques roulés clés.»

C’est le Canadien Corey Conners qui sera le principal poursuivant de Cink. L’Ontarien a calé un impressionnant total de neuf oiselets sur le terrain du Harbour Town Golf Links. Sa seule bévue est survenue au 14e fanion, une normale 3 de 186 verges. L’athlète de 29 ans a frappé son premier coup dans l’eau, pour finalement inscrire un cinq sur sa carte de pointage.

«Il y a beaucoup de positif. Je me sens très bien sur le terrain, a mentionné Conners. J’ai frappé plusieurs bons coups de fer dans les derniers jours, je me sens très bien avec mon putter aussi. Je me donne beaucoup de chances, et ça fait du bien d’en voir quelques-unes réussir.»

Meneur au terme de la première ronde, l’Australien Cameron Smith a été beaucoup moins décisif à sa deuxième sortie, lui qui a joué la normale de 71. Il est à égalité avec trois autres participants, en raison d’un cumulatif de 133 (-9), tandis que l’Argentin Emiliano Grillo s’est installé seul au troisième échelon, entre le groupe de quatre et Conners.

Du côté des autres Canadiens, Mackenzie Hughes est le mieux classé, même s’il a joué la normale et perdu 23 positions lors de la deuxième ronde. Il partage tout de même la 31e place, à 138 (-4), avec une kyrielle d’adversaires.

Les trois autres représentants de l’unifolié, soit Adam Hadwin (143; +1), Nick Taylor (143; +1) et Michael Gligic (147; +5) ont subi le couperet.