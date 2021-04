Un livre brillant et fascinant de Bock-Côté

En fin de semaine dernière, notre confrère MBC a fait la page couverture du Figaro Magazine à Paris. Pour ceux qui l’ignorent, depuis quelques années, l’intellectuel le plus dérangeant et stimulant du Québec est éditorialiste au Figaro, le quotidien français de droite et de centre droit qui compétitionne avec Le Monde, devenu au fil des années le journal de la nouvelle gauche à saveur woke.

MBC publie aujourd’hui même son dernier essai, La Révolution racialiste, et autres virus idéologiques (Presses de la Cité). À la fin de la lecture de ce livre aussi brillant que fascinant, on demeure étourdi.

En effet, en 240 pages écrites dans un seul souffle, on est à même de comprendre que le courant woke venu des universités américaines est en train de dynamiter en quelque sorte les bases de la société occidentale.

Pas étonnant que le premier ministre Legault, accusé de nier un racisme systémique au Québec, alors que le reste du Canada, Justin Trudeau en tête, se confesse de le pratiquer, ait encensé il y a un an l’ouvrage précédent de l’auteur, L’empire du politiquement correct, qui a annoncé en quelque sorte La révolution racialiste.

Perturbateurs

Or, le chroniqueur du Journal est honni, détesté et envié par tous les racialistes, qui s’agitent au Québec et qui sont reçus dans les médias avec égards et peu de sens critique. Dans les universités, les militants perturbent les cours en dénonçant certains professeurs qu’ils accusent de micro agressions à leur égard.

On sait que l’UQAM a rejeté la candidature de MBC, lui-même docteur en sociologie de l’UQAM, comme professeur à cause de ses idées et qu’il est boycotté dans certains médias et dans maintes tribunes universitaires.

En fait, ce garçon a réussi à s’imposer en France où de nombreuses tribunes prestigieuses lui sont offertes dans les médias et les milieux intellectuels. En lisant son dernier ouvrage, le lecteur, un peu perdu devant le mouvement anti-occidental et anti-Blanc, sera éclairé et capable de comprendre les véritables enjeux qui s’annoncent.

Allophones

Par exemple, MBC, qui dénonce ceux qui catégorisent les citoyens avant tout en fonction de la couleur de la peau, explique qu’un peuple n’est pas une race. Il précise aussi que l’immigration au Québec bloque l’affirmation nationale dans la mesure où la majorité allophone ne s’identifie pas au nationalisme, mais plutôt au multiculturalisme. « La mise en minorité du peuple historique (le Québec) n’est pas un détail », écrit-il.

Le racialisme prôné par les wokes déconstruit les nations. « Les nations occidentales sont symboliquement expropriées de chez elles. Si elles protestent en cherchant à restaurer leurs codes culturels pour amener les populations immigrantes à se les approprier, on juge qu’elles basculent dans le suprémacisme ethnique », écrit MBC.

Cette vision explique pourquoi cette nouvelle idéologie souhaite faire tomber les frontières. Elle remet en cause la souveraineté des États.

Justin Trudeau est lui-même woke en décrivant le Canada comme un pays post national, donc sans culture commune et sans identité propre.

La révolution racialiste est annoncée. Elle inclut la déblanchisation de l’Occident. En d’autres termes, la guerre aux Blancs « colonialistes » est en marche. MBC le démontre avec une éloquence redoutable. Mais on préfère au Québec le censurer et le qualifier de raciste que de l’affronter. Cela en dit long.