Une bataille très serrée

La bataille sera une fois de plus très serrée dans l’Association Est cette année et si on peut s’attendre à voir le Crew de Columbus figurer parmi les premiers de classe, il faut aussi s’attendre à ce qu’Atlanta revienne dans le peloton de tête après un accident de parcours l’an passé. Quant aux autres formations, il y a celles qui se maintiennent ou qui progressent, mais il y a aussi celles qui font du surplace.

Atlanta United FC

Classement en 2020 : 12e | 6-13-4 | 22 points

Depuis l’entrée de l’équipe de la Géorgie dans la MLS, on est habitués à la voir plutôt en haut de classement. C’est donc particulier de devoir descendre jusque dans les dernières places dans l’Est pour la retrouver en 2020. Il faut dire que son meilleur joueur, Josef Martinez s’est blessé au ligament croisé antérieur dès le premier match de la saison, ce qui a tout foutu en l’air. À preuve, une moyenne d’un but marqué par match en saison régulière. On a donc confié à l’Argentin Gabriel Heinze le mandat de remettre cette équipe sur les rails. Mais il ne pourra à lui seul compenser pour le fait que cette formation est un peu trop dépendante de la production de Martinez. Cela dit, plusieurs joueurs ont offert des performances en deçà des attentes la saison dernière et devraient normalement rebondir. On devrait toutefois remplacer le leadership du vétéran Jeff Larentowicz, dont le contrat a expiré à la fin de la dernière saison.

Fire de Chicago

Classement en 2020 : 11e | 5-10-8 | 23 points

Après une refonte complète du club la saison dernière, des proprios à la direction en passant par un changement de stade, le Fire a raté les séries éliminatoires par un seul petit point. Pendant la saison morte, on est passé à une phase logique de consolidation pour avoir plus de stabilité, ce qui va permettre à l’entraîneur-chef Raphaël Wicky de poursuivre son travail. Sur le papier, le Fire possède une équipe qui a de la matière et qui est capable de bien jouer avec une bonne circulation de balle. Il faudra toutefois freiner une tendance lourde à l’autodestruction qui s’est manifestée à répétition l’an passé.

Photo AFP

FC Cincinnati

Classement en 2020 : 14e | 4-15-4 | 16 points

Difficile de faire pire que l’an passé pour Cincinnati qui n’a pu faire mieux que 12 buts en 16 matchs, ce qui a valu la dernière position dans l’Est au club de l’Ohio pour une seconde saison consécutive. Avec un déménagement dans un superbe stade et une première année complète pour Jaap Stam à la barre de l’équipe, il est permis d’anticiper une certaine progression, mais les attentes doivent être modestes. On a ajouté deux joueurs désignés, dont Luciano Acosta qui revient en MLS. Voilà qui devrait donner du souffle à l’attaque. Même si l’attaque sera certainement plus intéressante cette saison, le reste de l’équipe demeure encore un chantier qui n’est pas terminé.

Photo AFP

Crew de Columbus

Classement en 2020 : 3e | 12-6-5 | 41 points

Le Crew a mis la main sur la Coupe MLS la saison dernière et il n’y a aucune raison qui permette de croire que l’équipe de Caleb Porter va diminuer en régime. L’équipe, qui inaugurera un stade tout neuf au début juillet, compte toujours sur un noyau menaçant composé de Lucas Zelaryan, Darlington Nagbe et Gyasi Zardes. À cela on a ajouté des vétérans pour avoir plus de profondeur, dont Kevin Molino et Bradley Wright-Phillips. À première vue, cette équipe n’a aucune faiblesse notable et on l’imagine mal en arracher cette saison. On doit même la considérer comme un aspirant sérieux pour un second championnat consécutif.

Photo AFP

D.C. United

Classement en 2020 : 13e | 5-12-6 | 21 points

Le plus important changement de l’hiver s’est opéré sur les lignes de côté puisque pour la première fois en dix ans, ce ne sera pas Ben Olsen qui sera à la barre de l’équipe qui est maintenant dirigée par l’Argentin Hernan Losada, qui est le plus jeune entraîneur-chef de la MLS. D.C. a appris une bien mauvaise nouvelle la semaine dernière quand le gardien Bill Hamid s’est blessé à un mollet, ce qui lui fera rater de quatre à six semaines de jeu en début de saison. On ajoute à cela une blessure à la cheville qui tiendra l’arrière central Steve Birnbaum à l’écart du jeu pendant encore au moins deux mois. Si D.C. peut sortir de cette épreuve sans trop de dommages, on pourrait voir un visage plus intéressant d’une équipe qui n’a pas énormément à offrir, surtout que rien n’a été fait pendant l’hiver pour colmater les brèches.

Inter Miami CF

Classement en 2020 : 10e | 7-13-3 | 24 points

Miami voulait frapper fort à sa première saison en 2020 et a raté la cible en se qualifiant de justesse pour les séries éliminatoires. On n’a pas lésiné pendant l’entre-saison pour faire en sorte que la progression soit notable cette année en embauchant un nouveau directeur sportif et un nouvel entraîneur-chef. Logiquement, Gonzalo Higuain devrait sortir de sa coquille, lui qui est arrivé en cours de saison l’an passé. Cette équipe devrait tenir son bout en milieu de terrain. Par contre, elle devra trouver une façon d’être plus constante que ce qu’on a vu en 2020, sinon les soirées pourraient être longues dans le sud de la Floride.

Photo AFP

CF Montréal

Classement en 2020 : 9e | 8-13-2 | 26 points

Le club a connu un début mouvementé entre le changement d’identité et la décision de Thierry Henry de renoncer à son poste d’entraîneur-chef, ce qui a ouvert la porte à Wilfried Nancy, une recrue malgré son bagage d’adjoint. Le directeur sportif, Olivier Renard, a été actif en embauchant plusieurs joueurs, surtout des jeunes, mais aussi des vétérans comme l’arrière Kiki Struna et l’attaquant Bjørn Johnsen. Il y a de l’expérience en défense centrale, mais moins sur les flancs. Il y a beaucoup de compétition en milieu de terrain et il y a un potentiel offensif, surtout si Romell Quioto a la même forme que l’an passé. Mais comme l’équipe sera la plus jeune de la MLS, il faut avoir des attentes réalistes. Le CF Montréal de 2021 est dans une phase de transition, mais aussi de croissance. Peut-être qu’il se battra pour une place en séries. Mais peut-être pas non plus. Et il ne faut pas oublier de tenir compte de l’aspect nomade du club qui amorce la saison en Floride sans savoir s’il y passera toute l’année.

Nashville SC

Classement en 2020 : 7e | 8-7-8 | 32 points

Nashville a laissé une très bonne première impression lors de sa toute première saison, l’an passé. Le club du Tennessee a non seulement excellé dans l’aspect défensif du jeu, mais a aussi remporté deux matchs éliminatoires.

Pour eux, 2021 est l’année de la confirmation et sur le plan défensif, il n’y a pas de doute que Nashville sera encore parmi les meilleurs de l’Association Est. De plus, on a procédé à des embauches cet hiver, CJ Sapong en tête, qui vont donner plus de dynamisme à l’attaque, ce qui faisait défaut à cette équipe l’an passé. Mais l’attaque demeure tout de même la grande inconnue pour le moment et le principal pôle d’amélioration pour cette équipe.

Photo AFP

Revolution de la N.-Angleterre

Classement en 2020 : 8e | 8-7-8 | 32 points

Le Revolution a amorcé la saison lentement pour finir en force l’an passé, ce qui lui a permis de démonter qu’il pouvait se coltailler avec les meilleurs dans l’Est. Les Revs comptent surtout sur un trio de joueurs offensifs de grande qualité en Carles Gil, Gustavo Bou et Adam Buksa. Et le vénérable Bruce Arena sait comment faire prendre la mayonnaise entre eux. L’entre-saison a vu l’arrivée de renforts en milieu de terrain, entre autres, ce qui fait que cette équipe possède une très belle profondeur qui va bien la servir. Les Revs peuvent aussi compter sur un gardien de bonne qualité en Matt Turner. Les ingrédients sont en place pour une saison fort intéressante.

Photo AFP

New York City FC

Classement en 2020 : 5e | 12-8-3 | 39 points

Équipe relativement stable s’il en est, le NYCFC a perdu deux gros morceaux pendant la saison morte avec les départs d’Alex Ring et Ronald Matarrita. Il s’agit également de la seconde saison de Ronny Delia à la barre de l’équipe et son plan de travail devrait être encore plus évident. Malgré les départs de Ring et Matarrita, le noyau de l’équipe demeure essentiellement le même. Mais avec vient le fait que son principal joueur offensif, Maxi Moralez, ne rajeunit pas et commence à démontrer de sérieux signes d’usure. Cette équipe a-t-elle la profondeur nécessaire devant pour assurer une forme de relève ? Ça, c’est moins clair.

Photo AFP

Red Bulls de New York

Classement en 2020 : 6e | 9-9-5 | 32 points

C’est une toute nouvelle page qui se tourne pour les Taureaux qui vont disputer une première saison sous la barre de l’entraîneur autrichien Gerhard Struber qui devra s’accommoder d’un effectif qui a beaucoup changé au cours de l’hiver. Comme il y a eu beaucoup de mouvement au sein de l’effectif, il est difficile de clairement identifier les forces et les faiblesses de l’équipe puisqu’on ne connaît pas encore très bien le collectif. Mais un peu comme pour le CF Montréal, cette dose d’inconnu pourrait jouer à l’avantage des Red Bulls que les autres clubs ne verront pas venir. N’empêche que ce ne sont plus les Taureaux des belles années et que l’été risque d’être long près des marécages du New Jersey.

Photo AFP

Orlando City SC

Classement en 2020 : 4e | 11-4-8 | 41 points

L’arrivée d’Oscar Pareja a complètement transfiguré cette équipe qui peinait depuis son accession à la MLS pour finalement participer aux séries éliminatoires en 2020. L’équipe a pris un peu tout le monde par surprise, ce qui ne sera pas le cas cette fois-ci puisque la qualité de cet effectif est désormais reconnue avec, entre autres Nani. C’est toutefois l’attaque qui soulève des doutes après le départ de Dom Dwyer, et surtout celui de la nouvelle sensation Daryl Dike, actuellement en prêt à Barnsley en seconde division anglaise. Son retour est prévu pour l’été, mais Orlando reçoit beaucoup d’appels de clubs de la Premier League et il serait étonnant que Dike retourne sous les palmiers. Heureusement, le milieu de terrain est bien garni en joueurs de qualité qui peuvent apporter une étincelle offensive. Orlando devrait faire bonne figure cette année.

Union de Philadelphie

Classement en 2020 : 1er | 14-4-5 | 47 points

L’Union sera encore une fois compétitif cette année, mais évoluera sans deux de ses très bons jeunes joueurs, Brenden Aaronson et Mark McKenzie, qui ont été transférés en Europe pour un joli petit pactole. La première position au classement de l’Est n’a quand même pas empêché l’Union de tomber dès la première ronde des séries et c’est une chose que l’on voudra corriger cette année. L’Union a des joueurs de qualité à toutes les positions. Le but est très bien défendu par Andre Blake, l’un des meilleurs gardiens de la MLS pendant que Kacper Przybylko est l’homme de la situation en attaque. La réelle question est de savoir comment les partants partis cet hiver seront remplacés parce que les acquisitions de l’hiver laissent entrevoir que ça se fera de l’intérieur.

Toronto FC

Classement en 2020 : 2e | 13-5-5 | 44 points

Greg Vanney parti à Los Angeles, c’est une nouvelle ère qui s’amorce pour les Red qui sont désormais dirigés par Chris Armas qui pourra compter sur le même noyau de joueurs. Toronto n’a pas fait de grande acquisition pendant l’hiver, mais n’a perdu que Pablo Piatti, un joueur désigné qui a été décent. La grande force des Torontois demeure l’attaque avec Alejandro Pozuelo, Jonathan Osorio et Jozy Altidore. Par contre, c’est une équipe vieillissante

et le rythme soutenu des matchs cette saison pourrait finir par peser un peu.